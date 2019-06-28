أسرار الصحف ليوم الجمعة 28 حزيران 2019

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

لم تستبعد مصادر تونسية ان يكون للجماعة السرية المسلحة التابعة للأخوان المسلمين يد في تفجيرات تونس أمس لأنها تأتي في مناخ سياسي وانتخابي لجعل الاضطراب الأمني أحد العناصر في صياغة المشهد السياسي والانتخابي، ولم تستبعد المصادر نفسها حدوث عمليات اغتيال شبيهة بالتي استهدفت محمد البراهمي وشكري بلعيد، خصوصاً انّ شغور الرئاسة سواء صحّت أنباء وفاة الرئيس الحالي أو كان الأمر عجزاً عن الترشح يفتح شهية الاخوان على التفكير بترشيح راشد الغنوشي للانتخابات الرئاسية.



الأخبار: علم وخبر

«خرق» في بعبدا؟

بعدما طرح بعض أعضاء مجلس بلدية بعبدا الثقة برئيس البلدية أنطوان الحلو، من دون أن ينجحوا في إسقاطه، رأى الفريق المؤيد لـ«الريس» أنه فوز جديد يحققه على رئيس بلدية الحازمية المجاوِرة، جان الأسمر. ويقول مؤيدون للحلو إن الأسمر تمكن من استمالة بعض أعضاء بلدية بعبدا لينقلبوا على الحلو ويطعنوا برئاسته كونه رأس الحربة في وجهه، وهو الذي «استرجع» الأرض «المسلوخة» من نطاق بعبدا منذ ٣٠ عاماً!

بلدية طرابلس صامدة!





لم تُحدد بعد جلسة لطرح الثقة برئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ونائبه خالد الولي. وعلى الرغم من أنّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كان قد أبلغ عدداً من أعضاء المجلس البلدي أنّ رئيس البلدية الجديد سيكون عزام عويضة (رئيس لائحة التوافق السياسي التي خاضت الانتخابات البلدية عام 2006)، ونائب الرئيس عبد الحميد كريمة، إلا أنّ أعضاء في البلدية يؤكدون أن «لا جديد بعد في هذا الموضوع، لأنه لا يوجد وضوح في خيارات السياسيين». فبحسب المعلومات المتداولة بينهم، «يريد تيار المستقبل، عبر الأمين العام أحمد الحريري، بقاء قمر الدين في منصبه». أما ميقاتي، «فصحيح أنه يدعم عويضة، وقد أبلغ الجميع أنه مرشحه، لكنه لن يخوض معركته. بمعنى أنه في حال اتفاق كل القوى على تغيير الرئيس، ففي تلك الحالة يكون عويضة البديل. كما أنّ ميقاتي لا يرى فارقاً كبيراً في هوية الرئيس، لاعتقاده أنه يمون على الجميع».



اللواء: أسرار

همس

كشف النقاب عن أن الوسيط الأميركي في مفاوضات النزاع الحدودي البحري، ربط بين تأييد لبنان لصفقة القرن والسماح باستخراج النفط!



غمز

يدور لغط قوي حول طبيعة الوضع المالي الإعلامي، سواء في ما يتعلق بإصدار صحف أو إغلاق مطابع ومحطات؟!



لغز

خلافاً، للاعتقاد السائد، لم يحدث، وفقاً لحزبي بارز أي تقدّم في الحلحلة بين طرفين حليفين، والأمور الخلافية باقية على حالها..