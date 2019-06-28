بلدية طرابلس صامدة!

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لم تُحدد بعد جلسة لطرح الثقة برئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ونائبه خالد الولي. وعلى الرغم من أنّ رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، كان قد أبلغ عدداً من أعضاء المجلس البلدي أنّ رئيس البلدية الجديد سيكون عزام عويضة (رئيس لائحة التوافق السياسي التي خاضت الانتخابات البلدية عام 2006)، ونائب الرئيس عبد الحميد كريمة، إلا أنّ أعضاء في البلدية يؤكدون أن «لا جديد بعد في هذا الموضوع، لأنه لا يوجد وضوح في خيارات السياسيين». فبحسب المعلومات المتداولة بينهم، «يريد تيار المستقبل، عبر الأمين العام أحمد الحريري، بقاء قمر الدين في منصبه». أما ميقاتي، «فصحيح أنه يدعم عويضة، وقد أبلغ الجميع أنه مرشحه، لكنه لن يخوض معركته. بمعنى أنه في حال اتفاق كل القوى على تغيير الرئيس، ففي تلك الحالة يكون عويضة البديل. كما أنّ ميقاتي لا يرى فارقاً كبيراً في هوية الرئيس، لاعتقاده أنه يمون على الجميع».