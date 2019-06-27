الوزير تويني ل" متحدون": فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ

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تتمادى المجموعة المسماة بمتحدون ببحثها عن الشهرة والاضواء اذ أنّه وبعد أن قام قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات برد دعاوهم ضد الوزير تويني لعدم الصلاحية، الأمر الذي إن دلّ على شيئ فهو على مستوى فقه هولاء بالقانون والعمل العام، فقد ردت دعاوهم لعدم الصلاحية، فقاموا باستئناف القرار ليتمكنوا من نشر خبر على مواقع التواصل علما ان هذه الدعوى هي نفسها التي تقدم بها هؤلاء أمام النيابة العامة المالية وقد سبق للقاضي الدكتور علي ابراهيم ان حفظ تلك الشكوى.

هذا واغفل محامو هذا الاتحاد ذكر اننا سبق وتقدمنا بوجههم بشكوى افتراء امام النيابة العامة في بيروت بادروا اثرها الى الاختباء خلف حصانتهم النقابية كونهم كما يزعمون محامون، ولمّا لم تعط نقابة المحامين اذنا" بملاحقتهم استأنفت النيابة العامة في بيروت هذا القرار من تلقاء نفسها قرار ولا تزال الدعوى قيد النظر.

أمام هذا الدجل المبتذل في الإعلام اتحدى هولاء ان يتنازلوا عن حصانتهم طوعا في دعوى الافتراء المقامة بوجههم وسوف نثبت امام المحكمة حقوق الاوادم كي يعلم الناس من هو من يهدر الحقوق ويستنسب الحقائق ويطمس البراءة بالادعاء الباطل المجرم.

ان حقوق الاوادم لا تمس مهما فعلوا هنالك ميزان عدل اجتماعي مبني على معرفة اليقين عن كل شخص مارس الحياة العامة لهذا لن يمر الدجل.

و إننا نتسأل لمصلحة من يتم هذا التطاول على اوادام هذا البلد واي باب ارتزاق هذا.

وخير الختام قول الإمام علي ابن أبي طالب فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ ، وَالزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ , يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً ، وَيَفْتَنُّونَ افْتِنَاناً..