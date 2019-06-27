living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير تويني ل" متحدون": فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ

27
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتمادى المجموعة المسماة بمتحدون ببحثها عن الشهرة والاضواء اذ أنّه وبعد أن قام قاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات برد دعاوهم ضد الوزير تويني لعدم الصلاحية، الأمر الذي إن دلّ على شيئ فهو على مستوى فقه هولاء بالقانون والعمل العام، فقد ردت دعاوهم لعدم الصلاحية،  فقاموا باستئناف القرار ليتمكنوا من نشر خبر على مواقع التواصل علما ان هذه الدعوى هي نفسها التي تقدم بها هؤلاء أمام النيابة العامة المالية وقد سبق للقاضي الدكتور علي ابراهيم ان حفظ تلك الشكوى.
 
هذا واغفل محامو هذا الاتحاد ذكر اننا سبق وتقدمنا بوجههم بشكوى افتراء امام النيابة العامة في بيروت بادروا اثرها الى الاختباء خلف حصانتهم النقابية كونهم كما يزعمون محامون، ولمّا لم تعط نقابة المحامين  اذنا" بملاحقتهم استأنفت النيابة العامة في بيروت هذا القرار من تلقاء نفسها قرار  ولا تزال  الدعوى قيد النظر.
 
أمام هذا الدجل المبتذل في الإعلام اتحدى هولاء ان يتنازلوا عن حصانتهم طوعا في دعوى الافتراء المقامة بوجههم وسوف نثبت امام المحكمة حقوق الاوادم كي يعلم الناس من هو من يهدر الحقوق ويستنسب الحقائق ويطمس البراءة بالادعاء الباطل المجرم.
ان حقوق الاوادم لا تمس مهما فعلوا هنالك ميزان عدل اجتماعي مبني على معرفة اليقين عن كل شخص مارس الحياة العامة لهذا لن يمر الدجل. 
 
و إننا نتسأل لمصلحة من يتم هذا التطاول على اوادام هذا البلد واي باب ارتزاق هذا. 
 
وخير الختام قول الإمام علي ابن أبي طالب  فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ ، وَالزَّالُّونَ الْمُزِلُّونَ , يَتَلَوَّنُونَ أَلْوَاناً ، وَيَفْتَنُّونَ افْتِنَاناً..
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout