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الوزير حسن مراد: يجب أن تكون الكفاءة عنواناً عريضاً لفرص العمل والتوظيف

27
JUNE
2019
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قال وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إنّ البقاع "لم يكن يوماً خارجاً عن الدولة أو متمرداً عليها مهما حاولوا إلباسه هذه الصفة"، مضيفًا: "لا يوجد في رياق وبعلبك والهرمل وعرسال خارجين على القانون إنما أناس مع القانون لكنهم مظلومون لأن الدولة لم تعطهم حقوقهم".

وفي كلمة له خلال تخرّج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية LIU في رياق، قال مراد: "لن نسمح بعد اليوم بأن يكون الموظف غير منتج والكفاءة يجب أن تكون عنواناً عريضاً لفرص العمل والتوظيف"، وتابع قائلاً: "الحمل سيكون ثقيلاً على الدولة بسبب كمية الخريجين وهذا ما يحتّم تعزيز نظرية توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب والخروج من التوظيف بناء على المحاصصة السياسية أو الطائفية".

وتابع مراد قائلاً: "لا نستطيع أن نعطي أرقامًا إنتخابيّة عشوائية.. لا نريد 900 ألف وظيفة، يكفينا فائض، لكن الأكيد أننا نريد توظيفًا حسب الكفاءات فقط".

وأضاف: "أعلم أنّ معاناة أهالي البقاع كبيرة، أعدكم أن أبقى واحداً منكم وأن أعمل مع نواب المنطقة على نخفيف هذه المعاناة".

وفي ختام كلمته، وعد مراد بالعمل معاً "بتوجيه من فخامة رئيس الجهورية العماد ميشال عون وكحكومة 'إلى العمل'، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ونواب المنطقة، لإعطاء هذه المنطقة ما تستحقه من إنماء".

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