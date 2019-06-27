نجم صحناوي يلمع في بيروت الاولى... الزعامة حسمت له

A + A -

في الأشرفية هذا الأسبوع حصل شيء لافت يحمل الكثير من المعاني، فقد عقد النائب نقولا صحناوي اجتماعاً موسعاً في مكتبه لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من روائح النفايات في بيروت والمتن.

‏‎إن أهمية هذا الاجتماع ليست في موضوعه، لأن الحلول لن تأتي بثمارها على المدى القصير، إنما في شكله ذلك ان النائب صحناوي أثبت مرة جديدة وحاسمة أنه الزعيم الجديد لبيروت الاولى لانه حتى وفي ذروة سلطته، لم يستطع النائب والوزير السابق ميشال فرعون أن يجمع في مكتبه وزيرين، محافظ بيروت، مجلس الإنماء والإعمار وزملاءه في البرلمان.



‏‎لقد لعب منافس صحناوي على المقعد الكاثوليكي دور النائب الأول لبيروت وتمتع بقوة هائلة خلال الفترة الممتدة من عام 1996 حتى 2018.

‏‎ترشّح صحناوي بوجهه لاول مرة عام 2009 وخسر بحصوله على 47٪ من الأصوات، وأعاد الكرّة مرة أخرى عام 2018 وفاز بالمقعد في معركة عادلة حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات من بين الفائزين من النواب الثمانية في بيروت الاولى بالانتخابات البرلمانية.



‏‎لم يكن فرعون نائبا فحسب، بل كان وزيراً أيضاً في خلال المرحلة السابقة ومقرّباً من النظام الحاكم خاصة من تيار المستقبل، وأصبح مقرباً بعد العام 2008 من القوات اللبنانية والرئيس ميشال سليمان ، لكن الإنجازات التي حققها على مدى 22 عامًا من الزعامة من دون منازع في الأشرفية ضعيفة جداً.

كان له دور ضئيل في الضغط من أجل بناء مستشفى الكارنتينا، وبالكاد استطاع ابقاء ميدان سباق الخيل على قيد الحياة لمعاناته المادية كما استطاع الحصول على ملعب صغير لكرة القدم من مؤسسة السكك الحديدية.



‏‎بالمقابل في السنوات الاخيرة قام النائب صحناوي بأعمال على مستوى الأحياء في العديد من أحياء بيروت وركز أيضًا على الأنشطة الشبابية وقد كشفت مصادر من مكتبه أنه سيقوم قريباً بالاعلان عن مراجعة أولية لمشاريعه على مدى السنة المنصرمة اي السنة الاولى من ولايته النيابية، لكن اجتماع هذا الأسبوع أثبت ان بيروت الاولى شهدت بزوغ فجر جديد لولاية نيابية ستغير في مفاهيم تمثيل الشعب.

VDLnews