living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم صحناوي يلمع في بيروت الاولى... الزعامة حسمت له

27
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في الأشرفية هذا الأسبوع حصل شيء لافت يحمل الكثير من المعاني، فقد عقد النائب نقولا صحناوي اجتماعاً موسعاً في مكتبه لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من روائح النفايات في بيروت والمتن.
‏‎إن أهمية هذا الاجتماع ليست في موضوعه، لأن الحلول لن تأتي بثمارها على المدى القصير، إنما في شكله ذلك ان النائب صحناوي أثبت مرة جديدة وحاسمة أنه الزعيم الجديد لبيروت الاولى لانه حتى وفي ذروة سلطته، لم يستطع النائب والوزير السابق ميشال فرعون أن يجمع في مكتبه وزيرين، محافظ بيروت، مجلس الإنماء والإعمار وزملاءه في البرلمان.

‏‎لقد لعب منافس صحناوي على المقعد الكاثوليكي دور النائب الأول لبيروت وتمتع بقوة هائلة خلال الفترة الممتدة من عام 1996 حتى 2018. 

‏‎ترشّح صحناوي بوجهه لاول مرة عام 2009 وخسر بحصوله على 47٪ من الأصوات، وأعاد الكرّة مرة أخرى عام 2018 وفاز بالمقعد في معركة عادلة حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات من بين الفائزين من النواب الثمانية في بيروت الاولى بالانتخابات البرلمانية.

‏‎لم يكن فرعون نائبا فحسب، بل كان وزيراً أيضاً في خلال المرحلة السابقة ومقرّباً من النظام الحاكم خاصة من تيار المستقبل، وأصبح مقرباً بعد العام 2008 من القوات اللبنانية والرئيس ميشال سليمان ، لكن الإنجازات التي حققها على مدى 22 عامًا من الزعامة من دون منازع في الأشرفية ضعيفة جداً.
كان له دور ضئيل في الضغط من أجل بناء مستشفى الكارنتينا، وبالكاد استطاع ابقاء ميدان سباق الخيل على قيد الحياة لمعاناته المادية كما استطاع الحصول على ملعب صغير لكرة القدم من مؤسسة السكك الحديدية.

‏‎بالمقابل في السنوات الاخيرة قام النائب صحناوي بأعمال على مستوى الأحياء في العديد من أحياء بيروت وركز أيضًا على الأنشطة الشبابية وقد كشفت مصادر من مكتبه أنه سيقوم قريباً بالاعلان عن مراجعة أولية لمشاريعه على مدى السنة المنصرمة اي السنة الاولى من ولايته النيابية، لكن اجتماع هذا الأسبوع أثبت ان بيروت الاولى شهدت بزوغ فجر جديد لولاية نيابية ستغير في مفاهيم تمثيل الشعب.

VDLnews

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout