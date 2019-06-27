الجلسة المسائية تقر موازنتي العمل والصحة كنعان: جمعيات تأخذ مساهمات من اكثر من وزارة والتدقيق ينهي الازدواجية

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انتهت الجلسة المسائية للجنة المال والموازنة التي انعقدت برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل ووزير العمل كميل ابو سليمان ووزير الصحة جميل جبق باقرار موازنتي الصحة والعمل.

وعقب الجلسة قال كنعان ردا على سؤال ان "هناك جمعيات تأخذ مساهمات مالية من اكثر من وزارة والاصلاح يتطلب التدقيق لعدم حصول ازدواجية".

واشار كنعان الى ان " وزير الصحة سيعتمد آلية لتخفيض اسعار الدواء بدءا من آب وطلبنا تقييم اوضاع المستشفيات الحكومية".

وختم بالقول " ٨٠ ٪ من الموازنة اقرّ وهناك تقدّم كبير لانجاز العالق من البنود أول الاسبوع المقبل".