الرئيس بري يصف علاقته بالرئيس عون ب "الممتازة" ويطالب بالتحقيق في قضية وضع علم "حركة أمل" على سور بلدية الحدث

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في إطار ما أثاره البعض في موضوع بلدية الحدت، تفهُّم واضح عبَّر عنه اليوم لإبن البلدة النائب حكمت ديب، رئيس المجلس النيابي نبيه بري.



فعلى مسمع ديب، جدد بري الإعراب عن تفهمه لهواجس الناس، وحرصِه على العيش الواحد والتنوع، ووصل به الأمر حدَّ استعادة مواقف اتخذها، في سياق مسيرته الحزبية والسياسية، للحؤول دون بيع اراضي المسيحيين، ولاسيما في الجنوب، ولو أنه شدد في الوقت عينه، على وجوب اعتماد لغة أكثر هدوءاً في مقاربة الموضوع.



أما رفع أعلام حركة أمل على أسوار المبنى البلدي في الحدت، فتصرف صبياني، دفع برئيس المجلس إلى الاتصال في حضور ضيفه الحدتي، بالجهات المعنية، مطالباً إياها بالتحقيق في الموضوع، وكشف أسماء الفاعلين، سواء كانوا حركيين أم غير حركيين، آسفاً في الوقت عينه لما يصدر عن البعض من مواقف وتصرفات، توضع في إطار محاولات تعكير العلاقة التي جدد وصفها بالممتازة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون.