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جبران: إنجاز ترميم قناة الري في جبيل وعودة المياه إلى مجاريها

27
JUNE
2019
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أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ"مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان" المهندس جان جبران، في بيان، أن "قناة جر المياه من نهر ابراهيم لغاية محطة جبيل الرئيسية عادت إلى العمل بشكل طبيعي ابتداء من يوم أمس، بعدما أنجز ترميمها في وقت قياسي إثر الإنهيارات التي سببتها العواصف المناخية".

وأشاد جبران بـ"جهود فرق العمل التابعة للمؤسسة من مهندسين وتقنيين وعمال لإتمام الأعمال وعودة المياه إلى مجاري القناة وتوفيرها للمشتركين والمزارعين في المنطقة"، مؤكدا "التزام المؤسسة بالمتابعة الحثيثة لكل ما من شأنه تأمين مصالح المواطنين وحقوقهم في المياه من دون منة من أحد".

وأوضح أن "عواصف الطقس في الثاني من نيسان الماضي، أدت إلى انهيار قسم من القناة بطول حوالى 40 مترا ما أدى إلى سقوطها من على ارتفاع حوالي 22 مترا، علما أن انهيارا مماثلا حصل قبل سنتين في الموقع نفسه. وعلى الفور باشرت الفرق التابعة للمؤسسة بدراسة آلية التدعيم مع الأخذ بالاعتبار الموقع الجغرافي الصعب للقناة. وبعد بضعة أيام، بدأ المتعهد أعمال الصيانة والحفر الذي وصل إلى عمق حوالي 25 مترا، وتخلله انهيار أدى إلى احتجاز الحفارات بالردم".

وقال: "رغم ذلك أصرت المؤسسة على الإستمرار بالأشغال فأنشأت فرقها مجسما من الخرسانة المسلحة الحامل للقناة بارتفاع 18 مترا وطول 40 مترا وبلغت كمية الخرسانة 300 متر مكعب ووصلت أعمال الحفر إلى حوالي 5000 متر مكعب".

أضاف: "بعدها، بني حائط صخري بطول 40 مترا وارتفاع 12 مترا، ثم تم صب القناة بعرض 130 سنتمترا وارتفاع 125 سنتمترا، وجرى تنظيفها وصيانتها بطول تقريبي بلغ حوالى 4000 متر حتى وضعت القناة قيد الإستثمار يوم أمس بعد انتهاء الأشغال، وباشرت بجر المياه إلى كل من محطات التكرير في نهر ابراهيم وجبيل وإلى المزارعين".

وأشار إلى أنه "خلال فترة تنفيذ الأشغال، قامت المؤسسة بتأمين المياه عبر مصدر نبع المضيق حرصا على عدم انقطاع المياه عن المواطنين".

 

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