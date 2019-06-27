إنماء طرابلس أثنت على نواب كتلة الوسط المستقل بتحقيق ما يعزز دور المرأة ومنح الجنسية لاولادها

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أثنت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" على إقرار مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء اولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل والذي تقدم به نواب "كتلة الوسط المستقل" برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، منوهة "بما قامت به الكتلة في رفع الصوت عاليا لتحقيق ما يعزز دور المرأة ويعطيها حقوقها للوصول الى منح الجنسية لاولادها".



وأكدت الجمعية "أهمية هذه الخطوة التي وعدت بها كتلة الوسط المستقل قبل الانتخابات، وقامت بتحقيقها على أمل ان يلحقها خطوات اخرى تقوم برفع الغبن عن المرأة اللبنانية"، داعية "جميع الكتل للاقتداء بكتلة الوسط المستقل والتشريع لصالح المواطن وعدم الاكتفاء بتقديم الخدمات".