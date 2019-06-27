living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس الجمهورية مؤكداً المضي في تصحيح اداء المؤسسات والعاملين فيها: لا تساهل مع المخالفين للقوانين والكلمة الفصل للهيئات القضائية واجهزة الرقابة

27
JUNE
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رحمة نقلاً عن الرئيس عون: مرحلة التعثر لن تدوم والبلاد مقبلة على تطورات اقتصادية ايجابية بعد اقرار الموازنة
 
اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان مكافحة الفساد ليست عملية موسمية، بل هي ممارسة دائمة تتشارك فيها مؤسسات الدولة مع المواطنين الذين يفترض ان يكونوا الى جانب الهيئات الرقابية، العين الساهرة على مصلحة وطنهم وسمعة مؤسساته كافة، واكد الرئيس عون انه ماض في تصحيح اداء المؤسسات والعاملين فيها، ولن يكون هناك اي تساهل مع المرتكبين والمخالفين للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وستكون الكلمة الفصل للهيئات القضائية واجهزة الرقابة.
 
ولفت الرئيس عون الى اهمية الخطوات الاصلاحية التي التزمها لبنان تجاه المجتمع الدولي لاسيما في مؤتمر " سيدر" داعيا الى ان يكون اي اصلاح منطلقا من قناعة ذاتية باهمية تصحيح الخلل حيثما وجد.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من "منبر الوحدة الوطنية" برئاسة القنصل خالد الداعوق الذي القى كلمة نوه فيها بمواقف الرئيس عون وجهوده من اجل النهوض بلبنان ومواجهة التحديات التي تعترضه. واعلن وقوف " منبر الوحدة الوطنية" الى جانب رئيس الجمهورية في الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها لاسيما في مجال مكافحة الفساد، داعيا الى استصدار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، والى الاهتمام بذوي الدخل المحدود بحيث لا تطالهم الاجراءات التي ستتخذ في الموازنة الجديدة.
وتم خلال اللقاء التداول في الاوضاع العامة في البلاد.
وضم وفد "منبر الوحدة الوطنية" السادة: عطا الله دياب، وليد حمويه، البير ملكي، سعيد الداعوق، وعماد عكاوي.
الى ذلك، تنوعت لقاءات رئيس الجمهورية بين السياسة والاعمار.
 
النائب سليم خوري
سياسيا، استقبل الرئيس عون نائب جزين وصيدا الدكتور سليم خوري، واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات. واوضح الدكتور خوري انه عرض على الرئيس عون مطالب اهالي القرى المجاورة لمشروع سد بسري، اضافة الى تعاطي الادارات الرسمية مع مشكلة مرامل العيشية. كما تطرق البحث الى حقوق ابناء طائفة الروم الكاثوليك في التعيينات المرتقبة.
 
النائب السابق اميل رحمة
وعرض الرئيس عون مع النائب السابق اميل رحمة الاوضاع العامة والمواقف السياسية الراهنة، كما تطرق البحث الى حاجات منطقة بعلبك- الهرمل التي قال النائب السابق رحمة ان رئيس الجمهورية يوليها اهتماما دائما ويتابع كل ما يتصل بالانماء في المنطقة. واضاف : "تناولت مع فخامته الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد في ضوء ما كشفت عنه المداولات حول مشروع موازنة 2019، حيث اكد فخامة الرئيس ان مرحلة التعثر لن تدوم وان البلاد مقبلة على تطورات اقتصادية ايجابية بعد اقرار الموازنة والانطلاق في ترجمة توصيات مؤتمر "سيدر"، اضافة الى مرحلة بدء التنقيب عن النفط والغاز. الا ان فخامته شدد في المقابل على اهمية التضامن الوطني الجامع والتركيز على ما يساعد في اخراج البلاد من الظروف التي تعيشها راهنا، ومقاربة المسائل العالقة بموضوعية من دون مبالغة او مزايدة، اذ من السهل على اي سياسي ان يطلق العنان لردود فعل ذاتية، لكن من يكون في موقع المسؤولية يتصرف على نحو يحفظ وحدة اللبنانيين ويحمي عيشهم المشترك وينمي اقتصادهم ويعزز منطق السيادة الوطنية في وجه المغريات الاتية الينا من شرق ومن غرب لدفعنا الى التنازل عن الثوابت التي دافع عنها لبنان واللبنانيون، ودفعوا غاليا ثمن التزامهم القضايا الوطنية والقومية.
 
رئيس الاتحاد العقاري الدولي
واستقبل الرئيس عون نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان (REAL)  وليد موسى الذي اطلعه على تسلمه رسمياً في نهاية أيّار الماضي منصب رئيس الاتحاد العقاري الدولي (FIABCI) لسنة 2019-2020، وأصبح بذلك أول رئيس عربي لهذا الاتحاد الذي يضم ١٦٥ مؤسسة وهيئة مهنية واكاديمية من ٧٠ دولة، ويعتبر التجمّع الدولي الوحيد في العالم للعاملين في المهن العقارية.
 
واشار موسى الى نيّته دعوة الهيئة الإدارية للاتحاد، والتي تضم 25 عضواً من جنسيات عدة، إلى اجتماع يعقد في بيروت خلال شهر ايلول المقبل. كذلك وضع موسى رئيس الجمهورية في أجواء الدعوات التي ستوجه لعدد من الوفود العربية والأجنبية لزيارة لبنان واستطلاع فرص الاستثمار في قطاعه العقاري.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout