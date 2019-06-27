تخريج طلاب الدفعة السادسة من ديبلوم الدراسات العليا في الإدارة في جامعة الروح القدس

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احتفلت جامعة الروح القدس- الكسليك بتخرّج طلاب الدفعة السادسة من ديبلوم الدراسات العليا في الإدارة، الذي هو برنامج مشترك بين الجامعة ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال (HEC Montréal)، في حضور رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب الدكتور طلال هاشم، رئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال البروفسور فيديريكو باسين، رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك المنتهية ولايته الأب البروفسور جورج حبيقة، عميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف، رئيس النشاطات الدولية والتبادل الطلابي في مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال حسّان تغفاي، إضافة إلى أعضاء مجلس الجامعة والأساتذة والمتخرجين وعائلاتهم.

سركيس

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والكندي، كانت كلمة تقديم للعميدة المساعدة للدراسات العليا ومديرة النشاطات في الكلية الدكتورة ندى سركيس أشارت فيها إلى "التعاون الوطيد القائم بين المؤسستين، منذ أكثر من عقد من الزمن، هذا التعاون الذي ينبع من الالتزام المشترك بضمان جودة التعليم وتطوير التعليم والتعلّم. وتجاه التحديات التي يواجهها العالم، بات ضرورياً للجميع أن يحصلوا على تعليم يساعدهم على توسيع آفاق فرص العمل".

عسّاف

بعدها، كانت كلمة لعميد كلية إدارة الأعمال والعلوم التجارية البروفسور إيلي عسّاف الذي عبّر عن "ثقته بقدرات الخريجين وتميزهم في وظائفهم. وبالرغم من المشاكل والمخاطر التي نواجهها، إني على يقين بقوة المثابرة والإصرار، أحد أهم القيم الإنسانية، لذا أدعوكم إلى عدم الاستسلام أبدًا مهما كانت الظروف بل استمروا بخطى ثابتة. ومن جهة أخرى، تكمن أهمية هذا الاحتفال بالتشديد، مرة أخرى، على عمق أواصر الصداقة اللبنانية-الكندية، لاسيما العلاقة بين جامعة الروح القدس ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال وكل ما تحمله من غنى على المستوى العلمي والأكاديمي والثقافي..."

باسين

ثم تحدث رئيس مدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال البروفسور فيديريكو باسين أعرب فيها عن "سروره بالمشاركة في هذا الاحتفال في لبنان مع شريكنا المميز، كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس، التي عملنا معها على مدى سنوات عدة لتطوير تعاون مثمر وفريد. ويهدف هذا الاحتفال إلى تكريم جهود الطلاب المشاركين والاعتراف بنجاحهم، وتعزيز شراكتنا والتأكيد على التزامنا لمتابعة العمل سوياً".

ثم أضاف: "ومنذ أكثر من 20 سنة، تعاوننا لوضع أسس تعاون وثيق يجمع بين جامعة الروح القدس ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال، ونتج عن ذلك تخريج مئات الطلاب الذين التحقوا بالبرامج المشتركة. وفي هذا الإطار، وقّعنا، مؤخراً، اتفاقية مشتركة لإنشاء مجموعة دراسات حالات الشرق الأوسط".

الأب حبيقة

بعد ذلك، ألقى رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك المنتهية ولايته الأب البروفسور جورج حبيقة كلمة نوّه فيها "بالشراكة القائمة بين المؤسستين على مدى 17 سنة، التي تكللت بالنجاح تحت مظلة القيم والثقافة التي كانت مصدر إلهام ودعم لكلتا المؤسستين في تعزيز مكانتهما وانتشارهما. هذا ويفتخر هذا البرنامج الدولي بكوكبة مميزة من الخريجين في لبنان والخارج، ومن بينهم الرئيس الجديد لجامعتنا الأب الدكتور طلال هاشم وقدس الأب العام نعمة الله الهاشم، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية والرئيس الأعلى للجامعة".

وتابع الأب حبيقة: "يقول أرسطو إنّ "البشر يجتمعون في المدن ليعيشوا، ولكنهم يبقون معاً ليعيشوا حياة كريمة". وجميعُنا يعي كم أصبح صعباً أن نعيش "حياة كريمة" مع جميع الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تزداد حدة وقساوة في لبنان والمنطقة. وهنا، تكمن مهمة القادة، مثلكم، في جعل العالم مكاناً لائقا لاستقبال الأجيال المستقبلية ليس للعيش فحسب بل لعيش "حياة لائقة بكرامة الانسان"، هذه الحياة التي تتذهنونها، مثلما تريدون، مستحضرين سحر البدايات في مطاردة الفرص المتاحة..."

وختم متوجهاً إلى المتخرجين بالقول: "أنتم ثمرة هذا التحالف القوي والناجح بين جامعة الروح القدس الكسليك، مؤسسة الرسالة والقيم، ومدرسة الدراسات التجارية العليا في مونتريال، إحدى أفضل كليات إدارة الأعمال في العالم. افتخروا بأنكم تشكلون جزءاً من هذه التجربة الدولية وبأنكم في حضن جامعة الروح القدس، هذه الجامعة التي لي شرف تسليم شعلة تفوقها إلى خلفي. إن عملي العنيد والمضني والهادف كرئيس لها وكفاءة فريق العمل معي واندفاعه الجامح أوصلا جامعة الكسليك إلى مراتب غير مسبوقة في تاريخها بحسب التصنيف العالمي للمؤسسة البريطانية الشهيرة QS. فبعد ما حلت سنة 2018 بين الخمس جامعات الأول في لبنان وتبوأت المرتبة 700 عالميا من أصل 28 ألف، ها هي اليوم تحافظ بجدارة على موقعها اللبناني وتقفز عالميا إلى مرتبة 600. إن هذا الصعود المذهل لجامعتنا تمظهر منذ وقت قصير في اعتلائها مركز أفضل خمس جامعات لبنانية في مجموعة العشرين عربيا في اجتذاب أصحاب العمل لتوظيف متخرجيها. افرحوا أيها المتخرجون الأحباء لأنكم تحملون تأشيرة دخول ذهبية من جامعة الروح القدس الكسليك وHEC Montréal تشرع أمامكم أبواب الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية لتحققوا ذاتكم في مساحات التألق والتفوق..."

وختاماً، جرى توزيع الشهادات على المتخرجين. كما أقيم حفل استقبال للمناسبة.