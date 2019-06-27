نزاع قرن ومشاريع Real Estate (الدكتور فريد الخازن)

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لم يكن النزاع بين العرب واسرائيل يوماً حول مسائل مرتبطة بالإقتصاد والإنماء. فمع إنطلاق الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، مرورًا بوعد بلفور في 1917 ومن ثم نكبة 1948 وما بعدها، والنزاع محوره الأرض والشعب وحق تقرير المصير في دولة قابلة للحياة.

بعد انهيار السلطنة العثمانية ، أخذ النزاع أبعادًا قومية مع نشوء الدول في المنطقة. وجاء الإنتداب البريطاني ليعطي دعمًا حاسمًا للحركة الصهيونية مع تعيين مندوب ساٍم متعاطف مع هذه الحركة لإستقدام اليهود بأعداد كبيرة، ولا سيما من أوروبا الشرقية، لإقامة المستوطنات في فلسطين. فلا مشروع دولة ممكن بلا أرض وشعب.

لم تتوقف المواجهات بين الفلسطينيين واليهود منذ العشرينات ولاحقًا في الثورة الكبرى بين عامي 1936 و1939 وتوسعت لتشمل الدولة المنتدِبة التي إستهدفتها ميليشيات صهيونية متطرفة. بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية. ومع إتخاذ بريطانيا قراراً بالإنسحاب من فلسطين، إنتقلت مرجعية إنهاء النزاع الى الأمم المتحدة التي أصدرت قرار تقسيم فلسطين في 1947. وكانت سبقتها لجنة بريطانية – أميركية أوصت بالتقسيم كحل للنزاع.

في المرحلة الراهنة، النزاع هو بين شعبين حول الأرض والهوية والحق بدولة، ونزاع بين العرب وإسرائيل، إزداد تفاقمًا ولا سيما بعد حرب 1967 . في المقابل، وعلى رغم أن إسرائيل دولة قائمة منذ 1948 وهي الآن قوية عسكريًا وإقتصاديًا وتربطها علاقات لا تحدها حدود مع الولايات المتحدة، إلاّ أنها لم تعد تكتفي بأنها يهودية في صلب تكوينها وعلة وجودها، فأصدرت أخيراً قانونًا لتأكيد يهودية الدولة. يبدو أن الحمض النووي (DNA) لدولة 1948 لم يعد يفي بغرض التوسع والإحتلال، فالمطلوب اليوم المزيد بإسم الهوية القومية والدينية.

ومع هذه الغطرسة الإلغائية، يطّل مشروع بات يعرف بـ"صفقة القرن"، غايته القضاء على حل الدولتين وترجمته العملية إدارة شؤون "الكانتون" الفلسطيني بإجراءات إقتصادية ومحفزات مالية. هكذا تتحول القضية الفلسطينية الى مشروع Real Estate ، شأنه شأن مشاريع التسويق للتطوير العقاري وعروض الإستثمار.

مؤتمر البحرين تحت عنوان السلام مقابل الإستثمار برعاية أميركية محاولة لإختزال نزاع قرن، إستشهد من أجله مئات الآلاف، بوسائل عصرية، أي بأدوات Big Business وأساليب Rebranding ، فلا إعتراف إلا بمنطق القوة، ولا مكان للقوانين والاعراف وحقوق الإنسان. الرسالة واضحة: أرض إسرائيل يهودية في التاريخ والجغرافيا، بينما أرض فلسطين معروضة للإستثمار.

وللعبرة، تجدر الإشارة الى المفاوضات المتعددة الطرف (Multilateral talks) التي جرت بموازاة المفاوضات العربية-الإسرائيلية في التسعينات، حيث ُطرحت مشاريع شراكة إقتصادية بين العرب وإسرائيل ومنها إنشاء مصرف للتنمية الإقتصادية، وصلت كلها الى طريق مسدود. ولقد بدأ المسار بمؤتمر قمة في المغرب في 1992 وانتهى الى مؤتمر الحد الأدنى في قطر في 1997 مع تعّثر المفاوضات السياسية. مسارات التسوية الإقتصادية بلا حّل سياسي يحفظ حقوق الفلسطينيين سقطت حتى عندما كان ياسرعرفات يفاوض رابين وبيريس، ومع رؤساء أميركا أيّدوا حل الدولتين ومعهم الدول الكبرى.

إنطلقت مفاوضات التسعينات على قاعدة الأرض مقابل السلام، ومع مجيء نتنياهو الى الحكم في 1996 بات المطلوب الأمن مقابل السلام. أما اليوم فالعرض الإسرائيلي - الأميركي الأكثر سخاء، سلام مقابل إستثمارات موعودة من جيوب الآخرين. إنها عملياً مقايضة بين سلام ترامب وسلام نتنياهو، فيتحول الفلسطينيون من لاجئين الى أرباب عمل تجمعهم غرف التجارة بدل غرف سجون الإحتلال. وبدل "تبديد" المال لغوث اللاجئين ُتطلق مشاريع وهمية من أجل "غوث" المستثمرين.

الحلول قد تكون ممكنة، لكن ليس في زمن الإنتقال من تهويد القدس الى إعلانها عاصمة الدولة اليهودية، ومن ضغط أميركي مارسته إدارة الرئيس بوش الأب على إسرائيل في مطلع التسعينات لحملها على المشاركة في المفاوضات العربية - الإسرائيلية، الى رئيس أميركي يزايد على نتنياهو في دعمه المطلق لإسرائيل.

واهِم من يظن أن بإمكان أي طرف عربي أن يسير بصفقة تكرّس القدس الشرقية عاصمة أبدية لإسرائيل، بعد إسقاط حق العودة والمبادرات التي سبقت، ومنها إعلان بيروت في 2002 . مشاريع Real Estate لا تبني سلامًا عاد ًلا ولا تنتج حلولاً لنزاعات لم تنته، وإن كانت موازين القوى غير متكافئة.