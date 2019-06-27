living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نزاع قرن ومشاريع Real Estate (الدكتور فريد الخازن)

27
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لم يكن النزاع بين العرب واسرائيل يوماً حول مسائل مرتبطة بالإقتصاد والإنماء. فمع إنطلاق الحركة الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر، مرورًا بوعد بلفور في 1917 ومن ثم نكبة 1948 وما بعدها، والنزاع محوره الأرض والشعب وحق تقرير المصير في دولة قابلة للحياة. 
 
بعد انهيار السلطنة العثمانية ، أخذ النزاع أبعادًا قومية مع نشوء الدول في المنطقة. وجاء الإنتداب البريطاني ليعطي دعمًا حاسمًا للحركة الصهيونية مع تعيين مندوب ساٍم متعاطف مع هذه الحركة لإستقدام اليهود بأعداد كبيرة، ولا سيما من أوروبا الشرقية، لإقامة المستوطنات في فلسطين. فلا مشروع دولة ممكن بلا أرض وشعب.
 
 لم تتوقف المواجهات بين الفلسطينيين واليهود منذ العشرينات ولاحقًا في الثورة الكبرى بين عامي 1936 و1939 وتوسعت لتشمل الدولة المنتدِبة التي إستهدفتها ميليشيات صهيونية متطرفة. بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية. ومع إتخاذ بريطانيا قراراً بالإنسحاب من فلسطين، إنتقلت مرجعية إنهاء النزاع الى الأمم المتحدة التي أصدرت قرار تقسيم فلسطين في 1947. وكانت سبقتها لجنة بريطانية – أميركية أوصت بالتقسيم كحل للنزاع. 
 في المرحلة الراهنة، النزاع هو بين شعبين حول الأرض والهوية والحق بدولة، ونزاع بين العرب وإسرائيل، إزداد تفاقمًا ولا سيما بعد حرب 1967 . في المقابل، وعلى رغم أن إسرائيل دولة قائمة منذ 1948 وهي الآن قوية عسكريًا وإقتصاديًا وتربطها علاقات لا تحدها حدود مع الولايات المتحدة، إلاّ أنها لم تعد تكتفي بأنها يهودية في صلب تكوينها وعلة وجودها، فأصدرت أخيراً قانونًا لتأكيد يهودية الدولة. يبدو أن الحمض النووي (DNA) لدولة 1948 لم يعد يفي بغرض التوسع والإحتلال، فالمطلوب اليوم المزيد بإسم الهوية القومية والدينية. 
 
ومع هذه الغطرسة الإلغائية، يطّل مشروع بات يعرف بـ"صفقة القرن"، غايته القضاء على حل الدولتين وترجمته العملية إدارة شؤون "الكانتون" الفلسطيني بإجراءات إقتصادية ومحفزات مالية. هكذا تتحول القضية الفلسطينية الى مشروع Real Estate ، شأنه شأن مشاريع التسويق للتطوير العقاري وعروض الإستثمار.
 
 مؤتمر البحرين تحت عنوان السلام مقابل الإستثمار برعاية أميركية محاولة لإختزال نزاع قرن، إستشهد من أجله مئات الآلاف، بوسائل عصرية، أي بأدوات Big Business وأساليب Rebranding ، فلا إعتراف إلا بمنطق القوة، ولا مكان للقوانين والاعراف وحقوق الإنسان. الرسالة واضحة: أرض إسرائيل يهودية في التاريخ والجغرافيا، بينما أرض فلسطين معروضة للإستثمار.  
 
وللعبرة، تجدر الإشارة الى المفاوضات المتعددة الطرف (Multilateral talks)  التي جرت بموازاة المفاوضات العربية-الإسرائيلية في التسعينات، حيث ُطرحت مشاريع شراكة إقتصادية بين العرب وإسرائيل ومنها إنشاء مصرف للتنمية الإقتصادية، وصلت كلها الى طريق مسدود. ولقد بدأ المسار بمؤتمر قمة في المغرب في 1992 وانتهى الى مؤتمر الحد الأدنى في قطر في 1997 مع تعّثر المفاوضات السياسية. مسارات التسوية الإقتصادية بلا حّل سياسي يحفظ حقوق الفلسطينيين سقطت حتى عندما كان ياسرعرفات يفاوض رابين وبيريس، ومع رؤساء أميركا أيّدوا حل الدولتين ومعهم الدول الكبرى. 
 
إنطلقت مفاوضات التسعينات على قاعدة الأرض مقابل السلام، ومع مجيء نتنياهو الى الحكم في 1996 بات المطلوب الأمن مقابل السلام. أما اليوم فالعرض الإسرائيلي - الأميركي الأكثر سخاء، سلام مقابل إستثمارات موعودة من جيوب الآخرين. إنها عملياً مقايضة بين سلام ترامب وسلام نتنياهو، فيتحول الفلسطينيون من لاجئين الى أرباب عمل  تجمعهم غرف التجارة بدل غرف سجون الإحتلال. وبدل "تبديد" المال لغوث اللاجئين ُتطلق مشاريع وهمية من أجل "غوث" المستثمرين. 
 
الحلول قد تكون ممكنة، لكن ليس في زمن الإنتقال من تهويد القدس الى إعلانها عاصمة الدولة اليهودية، ومن ضغط أميركي مارسته إدارة الرئيس بوش الأب على إسرائيل في مطلع التسعينات لحملها على المشاركة في المفاوضات العربية - الإسرائيلية، الى رئيس أميركي يزايد على نتنياهو في دعمه المطلق لإسرائيل. 
 
واهِم من يظن أن بإمكان أي طرف عربي أن يسير بصفقة تكرّس القدس الشرقية عاصمة أبدية لإسرائيل، بعد إسقاط حق العودة والمبادرات التي سبقت، ومنها إعلان بيروت في 2002 . مشاريع Real Estate  لا تبني سلامًا عاد ًلا ولا تنتج حلولاً لنزاعات لم تنته، وإن كانت موازين القوى غير متكافئة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout