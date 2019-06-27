وزير البيئة يتمنى على الحسن الايعاز للمحافظين والبلديات بالتشدّد في تطبيق القوانين وحظر رمي أتربة في المشاعات أو رمي بقايا مأكولات من المركبات على الطرقات

A + A -

وجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً الى وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن تمنى فيه عليها استكمالاً للحملة الوطنية لتنظيف الشاطىء اللبناني وبحره من النفايات الايعاز الى المحافظين والبلديات كل ضمن صلاحياته للتشدد في تطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بالبيئة وخصوصاً في قطاع النفايات الصلبة واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين ولاسيما :

1- المرسوم رقم 8735 تاريخ 23\8\1974 ( المحافظة على النظافة العامة ) الذي منع طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضلات الزراعية والصناعية في الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وعلى الاملاك العامة البحرية والاراضي المشاعية للقرى وعلى أملاك الدولة والبلدية.

2- القانون رقم 243 تاريخ 22\10\2012 ( قانون السير الجديد ) الذي حظّر على اي كان رمي أو ترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير أو يسبّب أخطاراً تهدّد السلامة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء وغيرها ، كما ورمي النفايات وبقايا المأكولات وخلافه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها ".

وختم وزير البيئة شاكراً " تعاون وزيرة الداخلية من أجل بيئة سليمة ونظيفة ".