لبنان يشارك بمعرض المنتجات الغذائية في كوريا الجنوبية "Tasty Lebanon"

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بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا الجنوبية، وبرعاية معالي وزير الخارجية والمغتربين المهندس جبران باسيل وبشراكة فريدة بين سفارة لبنان في سيول وشركة سوناكو الربيع، شارك لبنان ولأول مرة بمعرض المنتجات الغذائية الذي تنظمه جمعية المستوردين الكوريين KOIMA

Korea Import Association وذلك بتاريخ ٢٧ ولغاية ٢٩ وتهدف هذه المشاركة إلى إدخال المنتج اللبناني إلى السوق الكوري وتعريف الكوريين إلى المطبخ اللبناني ضمن الحملة التي أطلقها معالي وزير الخارجية “Tasty Lebanon " لنقل المطبخ اللبناني إلى العالمية وبدخوله المنتج اللبناني إلى السوق الكوري يصبح بإمكان المستثمرين أن يطمحوا لافتتاح مطعم يحمل اسم مطعم لبناني في ســـول.

والمعروف أن شركة سوناكو الربيع رائدة في مجال تصنيع المواد الغذائية اللبنانية، وتعمل على فتح أسواق جديدة للتعريف على تنوع الصناعة اللبنانية.

وقد زار الجناح اللبناني رئيس جمعية الصناعة والتجارة في ســـول ورئيس مجلس ادارة جمعية المستوردين الكوريين على رأس وفد من مستوردي المواد الغذائية برفقة السفير اللبناني أنطوان عزام وتم تذوق المنتجات ودرس سبل تطوير الإستيراد إلى كوريا.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها السفارة اللبنانية في ســـول بمناسبة اليوبيل الخامس والعشرين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وكوريا.

ومنها المشاركة بمعارض متعددة للسياحة والنبيذ اللبنانية وحفل موسيقى جاز ومعرض للرسم التشكيلي ومهرجان للسينما.

وقد زار الجناح اللبناني ايضا سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية عادل العضايلة ورئيس مجلس إدارة جمعية المستوردين Chairman & CEO of Koima :Mr. Kwang Hee Hong