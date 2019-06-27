ما قصة "أبو شوارب" الذي أوقف في المنصورية؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه وبعد توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول أحد مروجي المخدرات الملقب بـ "أبو شوارب" عمره حوالي ٢٢ سنة الذي ينشط في محيط محلة المنصورية.

وذكرت في بيان أنه ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، جرى رصده في المحلة المذكورة بتاريخ 24/6/2019، وتمكنت قوة من هذا المكتب من توقيفه، ويدعى: ك. س. (مواليد عام 1996، لبناني).



بالتحقيق معه، اعترف بترويح المخدرات للعديد من الاشخاص الذين تتراوح بين الـ ٢٠ و٣٠ سنة، وقد استدعي عدد من زبائنه الذين اعترفوا بالاستحصال على المواد المخدرة منه وتعاطيها.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.