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هاتف Huawei Y9 Prime 2019... تجربة تصوير فريدة مع كاميراته المنبثقة التلقائية وتصميمه الجديد!

27
JUNE
2019
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تجارب تقنية خارجة عن المألوف؟ الجواب هو تلقائياً هواوي. فهذه الشركة أثبتت على مر السنين أنها لا تؤمن بكل ما هو تقليدي وممل. وقد ذهب بها الأمر الى حد ابتكار هاتف ذو كاميرا منبثقة وتلقائية في Huawei Y9 Prime 2019. وبما أن الكلام لا يكون دائماً منصفاً بحق أي منتج، قررنا اختبار هذا الهاتف بأنفسنا، وسنخبركم في ما يلي عن النتائج التي توصلنا إليها.  
 
رحلتنا مع هذا الهاتف بدأت من الإنطباع الأول، أي الشكل. فما لفتنا بهذا الجهاز عندما أمسكناه كان غياب الشق الذي تأخذ الكاميرا الأمامية الصور من خلاله عادةً، فما كان علينا إلا أن غيّرنا الإعدادات منتقلين للكاميرا الأمامية لتنبثق تلقائياً أمامنا وتعود ما أن ننتهي من عملنا بها.
 
وتستطيع الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل، التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي. وتزود هذه القدرات تأثيرات فوتوغرافية متنوعة مثل إنارة الفراشة من خلال بناء مصدر الضوء لتزويد إضاءة لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه. والجدير بالذكر هو أن هواوي صممت مكتشف سقوط ذكي بحيث تعود الكاميرا إلى مكانها عند اكتشاف أي حالات سقوط.
 
وتقدم شاشة HUAWEI Y9 Prime 2019 نسبة باعية 19.5:9 وتعرض الصور بألوان حقيقية حتى أنها تظهر التفاصيل المعقدة الصغيرة والغير مرئية. هي مناسبة تماماً لمشاهدة مسلسلات التلفاز أو الأفلام وحتى الانغماس في ألعاب الفيديو. ومن السلامة استخدام هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 فهو حاصل على ترخيص معايير السلامة من تي يو في رين لاند للضوء الأزرق المنخفض. فتقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.
 
أما الغطاء الخلفي للهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 فينقسم إلى ثلث وثلثين، إذ يضم الثلث العلوي الكاميرا وقارئ بصمات الأصابع، ويمتد الثلثان السفليان بانسيابية هادئة وأناقة ملفتة مع لون ذو درجة أدكن من لون الهاتف. ويتكون غطاؤه الخلفي من مادة مركبة ثلاثية الأبعاد تبرق كالزجاج، إلا أنها خلافاً للزجاج متينة جداً ومقاومة للكسر ما يعني أنها تقدم منفعة عملية وجمالية في الوقت ذاته.
 
كاميرا خلفية ثلاثية
 
على خلفية الجهاز، تتمركز ثلاث كاميرات وهي: 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. من خلال هذه العدسات تمكنا من التقاط صور واضحة وعالية الجودة مع تباين مرتفع. فعدسة 16 ميجابكسل تسمح مزيدا من الضوء نحو الحساس بحيث تحصل على صور في الليل غنية بالألوان وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وبفضل استقرار الذكاء الاصطناعي، هناك وقت زمني يمتد إلى 6 ثوان عندما تريد التقاط صورا ليلية وأنت تقبض على الهاتف بيدك من اجل السماح بمزيد من الضوء نحو الحساس. ولمحبي تصوير الفيديو بالحركة البطيئة يسجل هاتف  HUAWEI Y9 Prime 2019 مقاطع فيديو ب 480 إطار بالثانية الواحدة ويشغلهم مجددا بمعدل 1/16 مقارنة بالسرعة العادية، وهو ما شكّل تجربة مرحة بالنسبة لنا.
 
بطارية قوية!
 
كما هي حال كل هواتف هواوي، فإن البطارية هي من نقاط قوتها، وبعد استخدامنا لهذا الهاتف تأكدنا أن هواوي تفعل أكثر مما تدّعي، والدليل هو أن بطارية الهاتف الكبيرة بسعة 4000 مللي أمبير ساعي، تعطيه مجالاً للعمل نحو 14 ساعة بشكلٍ متواصل بمساعدة معالج كيرين Kirin 710F. الى ذلك يمكن الإستفادة من ذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت الكافيتين لكل الصور والفيديوهات والملفات.
هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 متوفر بألوان أسود منتصف الليل والأزرق الياقوتي والأخضر الزمردي.
 
 
 
 
 
 
 
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