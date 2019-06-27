إقرار الموازنة سينعكس ارتياحاً بشكل تدريجي على الوضع الاقتصادي

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قالت مصادر اقتصادية لـ"البناء" إن "الضغوط المالية على لبنان ناتجة عن عوامل داخلية تتعلق بالازمات الاقتصادية والتأخر بإقرار الموازنة وأسباب خارجية مرتبطة بالتصعيد الدراماتيكي في الخليج والتهديدات العسكرية بين ايران والولايات المتحدة واهتزاز اسواق النفط"، ملاحظة أن "ارتفاع الطلب على الدولار اكثر من عرضه اضافة لانخفاض اسعار الاسهم".

ولفتت المصادر إلى أن "اقرار الموازنة سينعكس ارتياحاً بشكل تدريجي على الوضع الاقتصادي ويعيد الثقة الدولية بلبنان ما يؤدي الى استقطاب استثمارات خارجية وتنشيط الدورة الاقتصادية".