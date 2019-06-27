تعيين حصة الحكومة الأسبوع المقبل

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لم تستبعد مصادر وزارية لـ"اللواء" أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل في القصر الجمهوري تبت بتعيين الأعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري على انها دعت الى انتظار ما تحمله الاتصالات التي تسبق هذة الجلسة خصوصا وان تعيين حصة مجلس النواب في هذا المجلس لم تمر دون بعض الملاحظات.

وفهم من هذه المصادر أن الواضح هو تسليم الجميع بضرورة انجاز التعيينات ولو استدعى ذلك اصدارها "على القطعة". وأكدت أن هناك التزاماً بمعايير الكفاءة والخبرة والتوازن الطائفي كما أن يتم اختيار الموظفين المرشحين من داخل الملاك.