عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 27-6-2019

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الأخبار

المتقاعدون في الشارع مجدّداً... دفاعاً عن «القجّة»

إضراب «اللبنانية» إلى التعليق مطلع الأسبوع المقبل

البناء

انتخاب نصف «الدستوري»... والحريري ضدّ صفقة القرن... والطرقات اليوم مقطوعة

اللواء

جرعة نيابية للتسوية.. وخطاب للحريري اليوم يسبق المصالحة مع جنبلاط

الحَرَاك العسكري بمواجهة السلطة على الأرض.. وخلاف بين المالية والمصارف حول فوائد سندات الخزينة

الجمهورية

الكتل الكبرى تتقاسم المجلس الدستوري

إنتخاب نصف المجلس الدستوري .. والحريري: كلُّنا ضدّ "صفقة"

الديار

المتقاعدون العسكريون يعزلون بيروت اليوم لساعات ويقطعون كل الطرقات

رياض سلامة.. لا مس بالإحتياط ولا طبع للعملة والإستقرار النقدي مستمر