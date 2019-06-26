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أبي العزيز... (طوني ميشال الحلو)

26
JUNE
2019
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كتب نجل المرحوم النائب ميشال الحلو : 

"

أبي العزيز...
منك تعلمنا كيف نغرس كلمة حب بيضاء في زمن لا يثبت على ألوانه.

فسلام الله عليك يا والدي مقدار ما أحببتنا..
وسلام الله عليك يا والدي مقدار ما رحمتنا..
وسلام الله عليك يا والدي مقدار ما سترتنا..
وسلام الله عليك يا والدي مقدار ما أسستنا..

سلام الله عليك يا والدي مقدار ما أحببناك...
وسلام الله عليك يا والدي مقدار ما إفتقدنـاك..
وسلام الله عليك يا والدي مقدار ما بكيناك..

مرّت خمس سنواتٍ!

كبرنا يا غالي وكبرت معنا همومنا ..
رحلت من حياتنا... وبقيت في قلوبنا...

لم نعترض يوما على رحيلك...
لكنّنا نشتاق لحنانك...

كنت نعم الأب الحنون الكريم ..
والله يا #أبو_طوني لو كان البكاء سيرجعك..
لبكيت دهراً حتى أسترجعك ..

لكن هذا هو الموت ..
كأس، كلنا نشرب منه يوما ..

نم يا والدي قرير العين ..
يا حبيبي... يا معلمي... يا سيدي...

رحـــمــــك الله يا أبي ..

#طوني_الحلو
#جزين ٢٠١٩"

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