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تهديد الإعلامية ديما صادق بالاغتصاب!

26
JUNE
2019
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بعد تعرضها لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال لها أحد النشطاء "بتستاهلي حدا يغتصبك كمان لي في أوسخ منك"، ردّت الاعلامية ديما صادق عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وكتبت صادق: "تعرضت كتير لهجومات. بس هاي المرة كانت غير كل المرات. وقع كلمة الاغتصاب على المرأة مرعب. مرعب. ارعب بكتير من التهديد بالقتل. بس انا كامرأة ليه عّم اتعرض لهل انتهاك اللفظي؟ ليه ؟ شو عملت انا لاستحق هل شي؟ لأني قلت انو بدّي اللبناني المسلم و المسيحي يعيشو حد بعضهن؟ لأني قلت انو في إنسان مسكين عايش بخيمة خللينا ما نجرحو بخطابنا و هجومنا ؟ لأني قلت في أطفال بسوريا و باليمن عّم بموتو؟ شو عملت انا لاتهدد بالاغتصاب و القتل و السب و تشكيك بالشرف ؟ طيب حسلم جدلا انو افكاري اللي عّم دافع عنها غلط، بس انا ما قتلت حدا ، ما عنفت حدا ، ليه عقابي بدو يكون انتهاك جسدي بدل نقاش فكرتي ؟ اَي مجتمع انتم و اَي بيئة و اَي افكار سياسية و اَي كره عّم يزرعوا فيكن ليطلعوا منكم ابشع ما في الطبيعة البشرية ؟ لوين رايح هالبلد وهالمجتمع؟ ليه هالكره و البشاعة كلها ليه؟ مش مهم التهديد الشخصي لإلي، هيدا تفصيل صغير، بس الخوف الحقيقي انه منسوب الكره بهل بلد صار لا بد، لا بد، من اخد تدابير مسؤولة للسيطرة عليه والا الكارثة جاي لا محال. انا من جهتي ما عندي الا جواب واحد: كل الحب الكم، والله يهدي اللي عّم يتبعوا هالخطاب".

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