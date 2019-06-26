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الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تحيي المجلس النيابي على إقرار قانون إعفاء أولاد اللبنانيات من الاستحصال على إجازة عمل، وتذكّر بضرورة الاعتراف بحقهن بنقل جنسيتهن لأولادهن.

26
JUNE
2019
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 تحيي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الخطوة الإيجابية التي اتخذها المجلس النيابي بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس بتاريخ 21/5/2019. وهو قانون يقرّ بإجراء من شأنه أن يسهلّ إلى حدٍ ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلاً جذرياً لمعاناتهم.

وعشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، تذكّر الهيئة ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها لأولادها أسوةً بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين/ات كافة، عملاً بالمادة 7 من الدستور.

 

 

 

 

 

 

 

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