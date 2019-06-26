درغام أثنى على قرار أساتذة اللبنانية تعليق الاضراب

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أثنى مقرر لجنة التربية النيابية النائب أسعد درغام، على قرار أساتذة الجامعة اللبنانية تعليق الإضراب، مؤكدا "أن الوقت ليس لصالح الطلاب والمطلوب إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الجامعي، وتحديد مواعيد للامتحانات النهائية".

وشدد درغام على "أن تحصيل الحقوق حق مكتسب، ولكن كما لا يقبل الأساتذة أن يكونوا مكسر عصا يجب أن لا يتحول طلاب "اللبنانية" الى مكسر عصا"، لافتا الى "ان ما تم الترويج له عن خفض لموازنة الجامعة اللبنانية للعام 2019 وما قبلها مضخم، والجميع حريص على الجامعة اللبنانية التي من المفترض أن نعمل لدعمها وتطويرها".

وختم درغام: "يبقى الحوار الحل الوحيد للوصول الى المطالب من دون التسبب بضياع طلابنا".