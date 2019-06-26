مخيبر رحّب بتصديق مجلس النواب على اقتراح قانون مكافحة الفساد

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رحب النائب السابق غسان مخيبر، منسق مجموعة برلمانيون ضد الفساد، بتصديق مجلس النواب على اقتراح قانون مكافحة الفساد المتضمن انشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ودعا المجلس الى تضمين الموازنة العامة بندا خاصا بتمويل هذه الهيئة والإسراع في تعيين اعضائها من خيرة الطاقات اللبنانية المتوفرة.

واعتبر مخيبر ان هذا القانون الجديد يشكل ركنا اساسيا وضروريا في المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد في لبنان، بعد صدور قانوني الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. يبقى لإنجاز البنية التشريعية لمكافحة الفساد مناقشة واقرار اقتراح تعديل قانون الإثراء غير المشروع، المنجز منذ اكثر من سنتين في لجنة الإدارة والعدل، وهو القانون الكفيل، اذا ما انجز تعديله وفق ما هو مقترح، باستعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين السياسيين والإداريين.



وذكّر مخيبر بالمسار الطويل الذي سلكه اقتراح قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ اكثر من ١٢ سنة والذي تميّز بالثبات والتشاركية بين النواب وهيئات المجتمع والخبراء والإدارات المختصة. ففي العام ٢٠٠٧ وضعت المسودة الأولى لإقتراح القانون في اطار الشبكة الوطنية للحق قي الوصول الى المعلومات، التي ضمت مجموعة كبيرة من هيئات المجتمع المدني والإدارات والخبراء بقيادة مجموعة برلمانيون ضد الفساد؛ ثر صار تقديمه رسميا الى مجلس النواب في العام ٢٠٠٩ من خلال نواب المجموعة، وبدأت مناقشته في لجنة الإدارة والعدل ثم في لجنة فرعية شكلت خصيصا في العام ٢٠١٣ حتى تم انجازه بعد ٣٥ جاسة نوقش خلالها من قبل خيرة من مدراء وقضاة الدولة والخبراء الدوليين، حتى الإنتهاء منه في العام ٢٠١٧ بقرار من لجنة الإدارة والعدل؛ الى مناقشته مجددا في لجنة المال والموازنة وانجازه في العام ٢٠١٨ في هذه اللجنة، حتى التصديق عليه من قبل مجلس النواب.