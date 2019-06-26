اللواء صليبا استقبل أهالي العسكريين اللذين كانا موقوفين في سوريا

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استقبل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وفداً من أهالي العسكريَين اللذين كانا موقوفَين لدى السلطات السورية وكبار مشايخ بلدتي راشيا الوادي وبيت كيفا، حيث شرح لهم اللواء صليبا ظروف التوقيف ومسار المحادثات التي تمّت مع السلطات السورية بتوجيه ورعاية فخامة رئيس الجمهورية، والتي أفضت إلى تسليم العسكريَين إلى مديرية أمن الدولة عبر الحدود الرسمية بين البلدين في المصنع. كما ألقى بعض أعضاء الوفد كلمات شكروا فيها اللواء صليبا ومن خلاله فخامة الرئيس وكل من ساهم في تحرير العسكريَين، منوّهين بجهود المديرية العامة لأمن الدولة ودورها الوطني.