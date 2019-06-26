الرئيس عون تابع التطورات الاقتصادية والمالية. الحاكم سلامة: الاوضاع المالية والنقدية مستقرة واسواق القطع تشهد حالة توازن

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الرئيس عون عرض مع وفد صندوق النقد الدولي متابعة مؤتمر "سيدر" واولويات خطة النهوض الاقتصادي بعد اقرار موازنة 2019

الاوضاع المالية والنقدية في لبنان كانت محور اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا.

حاكم مصرف لبنان

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة واجرى معه جولة افق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. وبعد اللقاء، اوضح الحاكم سلامة ان الاوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد، لافتا الى انه اطلع رئيس الجمهورية على اطلاق مصرف لبنان المنصة الالكترونية للتداول بالأوراق المالية على انواعها ( اسهم، سندات، سندات تجارية،الخ..) "التي يفترض ان تبدأ عملها في اوائل السنة المقبلة سنة اعلان مئوية دولة لبنان الكبير. ومن شأن هذه المنصة ان تؤمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها سوف تستقطب اموالا من كل انحاء العالم تستثمر في لبنان، ما من شأنه تحقيق تواصل اكبر بين اللبنانيين غير المقيمين، واللبنانيين المقيمين بأساليب حديثة. علما ان هيئة الاسواق المالية ستتولى الاشراف على هذه المنصة الالكترونية."

من جهة ثانية، اوضح الحاكم سلامة ان الاسواق الثانوية التي تعنى باسعار " اليورو بوندز" المصدرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش اسواق القطع حالة توازن.

وفد بعثة صندوق النقد الدولي

واستقبل الرئيس عون، في حضور المستشارة الرئاسية السيدة ميراي عون هاشم والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان السيد كريس جارفيس على رأس وفد من البعثة، وعرض معهم الاوضاع الاقتصادية في البلاد وآفاق المرحلة المقبلة بعد اقرار موازنة 2019 ومتابعة توصيات مؤتمر " سيدر" والاصلاحات التي يجري العمل على تنفيذها لاسيما في مجال مكافحة الفساد، ووضع قطاع الكهرباء، واولويات خطة النهوض الاقتصادي التي وضعت بالتعاون مع مؤسسة " ماكينزي".