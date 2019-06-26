الرئيس عون عرض مع حاكم مصرف لبنان: اطلاق المنصة الالكترونية للتداول بالاوراق المالية

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الحاكم سلامة: الاوضاع المالية والنقدية مستقرة واسواق القطع تشهد حالة توازن

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة واجرى معه جولة افق تناولت الشأنين المالي والنقدي في البلاد. وبعد اللقاء، اوضح الحاكم سلامة ان الاوضاع النقدية والمالية مستقرة في البلاد، لافتا الى انه اطلع رئيس الجمهورية على اطلاق مصرف لبنان المنصة الالكترونية للتداول بالأوراق المالية على انواعها ( اسهم، سندات، سندات تجارية،الخ..) "التي يفترض ان تبدأ عملها في اوائل السنة المقبلة سنة اعلان مئوية دولة لبنان الكبير. ومن شأن هذه المنصة ان تؤمن سيولة للأسواق المحلية بهدف المساعدة في النمو الاقتصادي لأنها سوف تستقطب اموالا من كل انحاء العالم تستثمر في لبنان، ما من شأنه تحقيق تواصل اكبر بين اللبنانيين غير المقيمين، واللبنانيين المقيمين بأساليب حديثة. علما ان هيئة الاسواق المالية ستتولى الاشراف على هذه المنصة الالكترونية."

من جهة ثانية، اوضح الحاكم سلامة ان الاسواق الثانوية التي تعنى باسعار " اليورو بوندز" المصدرة من الدولة اللبنانية، مستقرة، فيما تعيش اسواق القطع حالة توازن.