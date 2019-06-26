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وزارة البيئة تعلن صدور نتيجة الكشوفات الميدانية حول الرغوة البيضاء: خالية من المعادن الثقيلة...وتصريف مياه التبريد من معمل الزوق يؤدي الى تشكيل فقاعات هوائية

26
JUNE
2019
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صدر عن وزارة البيئة البيان الآتي " بعد انتشار رغوة بنية اللون في عدد من المواقع على طول الشاطئ اللبناني الممتد من ذوق مصبح حتى عمشيت، وبنتيجة الكشوفات الميدانية لفريق عمل وزارة البيئة في مواقع انتشار الرغوة ومواقع تصريف مياه التبريد الناتجة عن معمل الزوق الحراري، كما وأخذ عيّنة بتاريخ 14/6/2019 من مياه البحر مع مياه التبريد والرغوة البنية ومن ثم تحليلها في مختبر معهد البحوث الصناعية لعدد من المؤشرات البيئية (معادن ثقيلة Total Heavy metals، المحتوى العضوي Total Organic Matter،الطلب الحيوي على الأكسجين BOD5، pH، المواد الصلبة العالقة Total Suspended Solids، الزيوت والشحوم Oil and Grease، الكلور الحر residual Chlorine)، جاءت نتيجة العيّنة خلوّها من المعادن الثقيلة، إلا أنها تحتوي على كميات مرتفعة من المواد العضوية (2.11 g/l) والزيوت والشحوم (206 mg/l) والكلور الحر المتبقي.
 
إن عملية تصريف مياه التبريد الناتجة عن معمل الزوق الحراري إلى البحر بدفق مرتفع (شبيه بحركة تيارات بحرية) يؤدي إلى تشكيل فقاعات هوائية ورغوة في مياه البحر. وبفعل احتواء مياه البحر على مواد عضوية وزيوت وشحوم معدنية نتيجة تصريف المياه الآسنة دون معالجة في البحر، ولاسيما بالقرب من معمل الزوق الحراري، تتشكّل رغوة بنية نتيجة احتكاك الفقاعات الهوائية مع المواد العضوية والزيوت والشحوم.
 
لذلك من الضروري:
1- الإسراع في إنشاء وتجهيز محطة لتكرير المياه المبتذلة والنفايات الصناعية السائلة في منطقة ذوق مصبح.
 
2- التنسيق مع وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان لإيجاد حل سريع لتخفيف أثر الدفق المرتفع لمياه التبريد الناتجة عن معمل الزوق الحراري المتمثل بإرتفاع مستوى الكلور والهواء في هذه المياه".
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