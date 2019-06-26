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بلدية الشويفات تردّ على بعض التقارير المغلوطة: هدفها تحوير الحقائق وتبرير أخطاء البعض

26
JUNE
2019
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صدر عن المكتب الإعلامي في بلدية مدينة الشويفات البيان التالي: "رداً على ما ورد في عدد من وسائل الإعلام من روايات وتحليلات حول الاشكال الذي كان قد وقع مؤخراً في منطقة خلدة الواقعة ضمن النطاق البلدي لمدينة الشويفات، يهم بلدية مدينة الشويفات كونها المعنيّة الأساس بالموضوع توضيح ما يلي:

 

أولاً: إن ما حصل بتاريخ 23 حزيران 2019 هو اشكال فردي بين عناصر تابعين جميعهم للحرس البلدي وأمر محصور في البلدية كجهة معنيّة بموظفيها.

 

ثانياً: بعد تحقيق دقيق وشفّاف أجرته مفوضية الشرطة في البلدية مع العناصر المعنيّة بالإشكال، تمّ إعداد تقرير مفصّل يؤكد عدم حصول أيّة عمليّة إطلاق نار من أيّ من العناصر في الحرس البلدي المشاركة في الإشكال، وقامت البلدية برفع التقرير إلى معالي وزير الدفاع الوطني الأستاذ الياس بو صعب.

 

ثالثاً: إن ما سميّ بالمصادر أو بالتقارير الأمنيّة التي وردت إلى وسائل الإعلام، فقد تضمنّت معلومات مغلوطة بالكامل بهدف تحوير الحقائق وتبرير أخطاء البعض نتيجة تقارير أمنية مشوّهة في هذا الموضوع يعرفها أصحاب الشأن حقّ المعرفة.

 

رابعاً وأخيراً، يهم البلدية أن تؤكد مرّة أخرى على عدم حصول أيّة عملية إطلاق نار، وأنّ لها ملء الثقة بمعالي وزير الدفاع الوطني وقائد الجيش لتبيان الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسّسة العسكرية. وتطلب البلدية من مختلف وسائل الإعلام توخي الدقّة والحذر في نقل أيّة معلومات خاطئة قد تساهم في تشويه الحقيقة.

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