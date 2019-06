عناوين الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2019

A + A -

الأخبار: تسوية مخالفات البناء: شرعنة الفوضى

ورشة البحرين: حفلة علاقات عامة للعدو

العسكريون المتقاعدون: سنحاصر بيروت غداً !

البناء: كوشنر في المنامة يعرض اقتطاع أجزاء من سيناء... وانتفاضة فلسطينية في غزة والضفة

موسكو تربط التفاهم مع واشنطن في سورية بالجولان... وماكرون يُعدّ مبادرة لقمة العشرين

اليوم يُنتخب نصف المجلس الدستوري... و«القومي»: مؤتمر المنامة تتمة للحرب على سورية



الديار: مؤتمر البحرين يشرّع صفقة العار من بوابة التنمية الاقتصادية

لبنان الرسمي صامت أمام صفقة القرن : هل ترضخ الدولة اللبنانية؟



النهار: هل يطلّ مشروع القانون الأرثوذكسي مجدّداً؟

اللواء: إنتقاد دولي لتأخير الموازنة.. وحَرَاك العسكريِّين يصعِّد!

لا تعيينات في مجلس الوزراء غداً.. وجنبلاط يُقرِّر الإنسحاب من «حلبة التراشق»

الجمهورية: حزب الله لن نتفرج على مهاجمة إيران



the daily star: Parliament to get ball rolling on appointments



l'orient le jour: Le Parlement ouvre le bal des nominations... convenues d’avance