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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 26 حزيران 2019

26
JUNE
2019
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 البناء: خفايا وكواليس

كواليس

وصف دبلوماسي مخضرم العروض الأميركية التي يحملها المبعوثون الرئاسيون إلى المؤتمرات المحضرة والمقرّرة بالوجبة البائتة التي فقدت نكهتها وحرارتها، وقد أعدّت لضيوف ومناسبات وقدّمت لضيوف آخرين وفي مناسبة مختلفة، وقالت هذا هو حال واشنطن مع ما تخيّلته أسطورة صفقة القرن أو العرض الإستثنائي لروسيا حول سورية، فإذ النتائج باهتة والمبعوثون يؤدّون أدواراً تدرّبوا عليها طويلاً لكنهم عندما أزيحت الستارة وجدوا المسرح خالياً من الجمهور المفترض والتصفيق مجرد رفع عتب…

 

 

اللواء: أسرار

همس
فوجئ مصرفيون بكلام نسب إلى وزير سيادي، من شأنه أن يضعف ثقة المؤسسات الدولية الضامنة بإجراءات التقشف..


غمز
يحاذر نواب متمولون، الظهور في فرص إعلامية متاحة ضمن حسابات ذات صلة بالعقوبات..


لغز
وصلت رسالة تطمين لقطب وسطي حول حدود الشراكة لجهات في طائفته، في مسألة التعيينات في ما يخصّ هذه الطائفة..

 

 

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