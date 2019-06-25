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كلودين عون روكز في زيارة لمركز تأهيل الفتيات التابع لجمعية "تجمع أم النور": " مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل"

زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مركز إعادة تأهيل الفتيات التابع لجمعية "تجمع أم النور"، عشية اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث جالت على المركز واطلعت على برامجه في مجال العلاج والوقاية من الإدمان على المخدرات، واستمعت إلى شهادات حياة الفتيات ضحايا المخدرات، وأثنت على دور الجمعية في الوقاية من المخدرات وفي مساعدة الفتيات في العلاج من الإدمان.

وتوجهت السيدة عون روكز إلى الفتيات وقالت:" مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل"

وفي ختام اللقاء، احتفلت السيدة عون روكز مع الفتيات والسيدات القيمات على المركز بالعيد الثلاثين لجمعية "تجمع أم النور".

كلودين عون روكز في زيارة لمركز تأهيل الفتيات التابع لجمعية "تجمع أم النور":

" مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل"

زارت السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، مركز إعادة تأهيل الفتيات التابع لجمعية "تجمع أم النور"، عشية اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، حيث جالت على المركز واطلعت على برامجه في مجال العلاج والوقاية من الإدمان على المخدرات، واستمعت إلى شهادات حياة الفتيات ضحايا المخدرات، وأثنت على دور الجمعية في الوقاية من المخدرات وفي مساعدة الفتيات في العلاج من الإدمان.

وتوجهت السيدة عون روكز إلى الفتيات وقالت:" مهما أخطأنا في خياراتنا ومهما كانت الصعوبات التي نواجهها كبيرة، فإن الإصرار والإيمان والعزيمة كفيلة بالتغلب عليها، والبدء في حياة جديدة يملؤها الحب والأمل والتفاؤل"

وفي ختام اللقاء، احتفلت السيدة عون روكز مع الفتيات والسيدات القيمات على المركز بالعيد الثلاثين لجمعية "تجمع أم النور".