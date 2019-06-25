جولة مفاجئة لرئيس التفتيش المركزي على أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في المتن

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قام رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية يرافقه فريق من المفتشين الإداريين والماليين والهندسيين بجولة تفتيشية مفاجئة، شملت أمانة السجل العقاري ودائرة المساحة في قضاء المتن، حيث تم الاطلاع على السجلات الرسمية والتدقيق في المعاملات لجهة مهل إنجازها ومدى مطابقتها النصوص القانونية المرعية الإجراء والاستماع الى شكاوى المواطنين. كما تم الاجتماع برؤساء الوحدات المعنية واستيضاحهم صعوبات العمل واقتراح الحلول الممكنة لها.







وفي ختام الجولة، أبدى عطية عددا من الملاحظات والتوجيهات المناسبة لتحسين أساليب العمل وتسهيل أمور المواطنين، وأكد استمرار المفتشيات المختصة بمتابعة أداء جميع الإدارات والمؤسسات العامة لناحية تأدية واجباتها تجاه المواطنين.