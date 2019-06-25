living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جبران باسيل في الميزان السياسي اللبناني...

25
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

د. وسام صعب -

قد تبدو المشهدية الأولى من مسيرة الوزير جبران باسيل السياسية إستثنائية بعض الشيء فيما لو إستعرضنا محطاتها بعين المراقب ولكن بمقاربة موضوعية بعيدة عن منطق المحاباة، لوجدنا أن هذا الرجل بما يملك من صفات ومقومات فائقة التميز إستطاع سريعاً أن يحجز المقاعد الأولى في الحياة السياسية اللبنانية وبالتالي أن يكون رقماً صعباً في المعادلة اللبنانية المعقدة بشكلها ومضمونها وحيثياتها، وهذا ما جعل مرماه معرضاً أكثر من غيره للإستهداف السياسي على أكثر من صعيد وجهة سياسية، وذلك كإشارة واضحة على عدم رضى بعض الأفرقاء السياسيين على طروحاته  وبالتالي التلويح بإستعمال حق الفيتو لقطع الطريق أمامه للحؤول دون وصوله إلى رئاسة الجمهورية بعدما ظن البعض أن باسيل قد إستعجل الشيىئ قبل أوانه عندما قررفتح هذا الملف باكراً كوريث محتمل للرئيس عون أو كإمتداد لعهده.

 

ولكن في الحقيقة دعونا نقول ان كل من عرف الوزير باسيل  أو عرف نمط وأسلوب تفكيره أو دقق في كيفية تعاطيه السياسي اليومي، أيقن جيداً أن لهذا الرجل حسابات سياسية لا تقوم أو ترتكز على الأنماط التقليدية في التعاطي السياسي المباشر مع أية حالة قائمة أو مستجدة ...

 

فالوزير باسيل سواء هادنته أو خاصمته، أحببته أم لم تحبه، فهو في حقيقة الامر يعكس  حالة سياسية فريدة لا بل ظاهرة إستثنائية لم يعرف مثيلها لبنان على مدى تاريخه السياسي الحديث، حيث أن الأنماط التقليدية للتعاطي السياسي لم ترق لهذا الرجل كما ولم تستهو مزاجه السياسي في اي حين، فشكّل بذلك حالة إستثنائية مستقلة لا تشبه أحداً من أترابه السياسيين كما لم يكن بحاجة  ليصطنع الكاريزما لنفسه للتشبه بأحد، فجبران باسيل هو جبران باسيل، هذه الظاهرة المتميزة في الحياة السياسية اللبنانية، وهو ما جعل إستهدافه على المستوى السياسي يبدو أكثر سهولة من غيره في كل محطة يكون فيها زائراً أو مخاطباً أو محاوراً أو محاضراً.

 

وعلى هذه  دعونا نلقي نظرة سريعة على واقع المشهد السياسي اللبناني عامة التي يتصدر عناوينه عهد الرئيس عون ، لنرى ربما الصورة أكثر وضوحاً من هذه الزاوية .

 

فجبران باسيل، وكإمتداد طبيعي للعهد، وكرئيس للتيار الوطني الحر،وكوريث سياسي للرئيس عون،  هوجم وإتهم وإنتُقد، فتارة بالعنصرية وطوراً بالطائفية والمذهبية ومرات  من منطلق اعتقاد البعض نه  قد فتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً قبل اوانها على إعتباره المسيحي الأقوى في هذه المرحلة . وانطلاقا من هذه الاعتبارات لا يزال الوزير باسيل يتلقى الضربات والنيران السياسي والإرتدادات، ذلك أنه يخطئ من يظن أن باسيل بتعاطيه السياسي والحزبي كوزير للخارجية ورئيس للتيار الوطني الحر هو خارج الإطار العام لتوجهات رئيس الجمهورية وتوجيهاته وما يرسمه هذا الأخير من عناوين عريضة أو تفاصيل تحكم هذه المرحلة من  العمل السياسي أو الحزبي. ومن هذه الزاوية تحديداً تتوضح الصورة لتصبح المسألة على الشكل التالي ما يواجهه  باسيل من انتقادات سيرتدّ بتداعياته ليصيب الرئيس عون والعكس قد يكون صحيحا، وهذا ما يجعلنا نجزم على أن العهد لا يزال مستهدفاً سياسياً وعلى اكثر من صعيد وهو لا يزال تحت مرمى نيران خصومه السياسيين  والتي كان آخرها النكتة السمجة التي ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي عن كون الرئيس عون قد خصص من ميزانية رئاسة الجمهورية ستة ملايين دولار أميركي ليقيموا له تماثيل من حجر هي في الحقيقة  تماثيل لا تشبه الجنرال الذي عرفناه على مدى سنين من النضال و الذي يأبى أن يكون صنماً جامدا من حجر. كأكث

فجبران باسيل في الميزان السياسي اللبناني قد تكون كفته راجحة...

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout