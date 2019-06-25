وزير البيئة التقى النائب الموسوي على رأس وفد من بعلبك الهرمل وسيوفد فريقاً للكشف على محمية جزر النخل

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التقى وزير البيئة فادي جريصاتي اليوم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي على رأس وفد من منطقة بعلبك الهرمل وجرى البحث في شؤون المنطقة وقضاياها البيئية ووضع المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية.

ثم استقبل وزير البيئة أمين سر لجنة محمية جزر النخل الطبيعية عامر حداد بحضور رئيسة دائرة الانظمة الايكولوجية في الوزارة لارا سماحة وتمّ الاتفاق على قيام فريق من الوزارة بالكشف على المحمية مع ممثلين عن لجنة المحمية والمتعهّد المنفّذ لاعمال تأهيل البنى التحتية بتمويل من الاتحاد الاوروبي للاطلاع على وضع الطيور والتنوع البيولوجي وتقدّم أعمال التأهيل في البنى التحتية ووضع اصحاب مراكب النزهة التجارية ، وفي ضوء التقرير حول نتيجة الكشف الذي سيُرفَع الى وزير البيئة سيًتخذ القرار المناسب بالنسبة الى فتح موسم الزيارات الى المحمية لهذا العام.