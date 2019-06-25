اجتماع اللجنة التنفيذية لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير 2020

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عقدت اللجنة التنفيذية لتنظيم احتفالات الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير 2020، اجتماعاً بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وحضور المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية السيدة كلودين عون روكز ومندوبين عن الوزارات والادارات المعنية بالمناسبة وفقاً للمرسوم الصادر في هذا الصدد.

وشكر الدكتور شقير المشاركين في الاجتماع على التعاون الذي ابدوه لعمل اللجنة انطلاقاً من التوجهات التي حددها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اجتماع اللجنة العليا الذي عقد قبل أسبوعين.

ثم طرحت البنود الواردة على جدول اجتماع اللجنة لا سيما منها الشعار الذي سوف يعتمد للمناسبة وانشاء موقع الكتروني وابرز الاحتفالات والنشاطات التي ستقام على مستوى الوطن مع بداية السنة المئة في الأول من ايلول المقبل.