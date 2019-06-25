الحق بالجنسية... في ختام الموسم الأول من "ضروري نحكي"

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حق الأم اللبنانية منح الجنسية لأطفالها، مكتومو القيد، وشبح التوطين... ملفاتٌ حضرت بهواجسها وتحدياتها على طاولة ضروري نحكي، في الحلقة الأخيرة من الموسم الاول. ناقشتها الإعلامية داليا داغر مع ضيوفها رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة في بيروت الأب كميل مبارك، رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، ورئيسة جمعية "مارش" ليا بارودي، وبحضور جمعية النجدة الإجتماعية، اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، وممثلين عن مختلف الأحزاب اللبنانية.

في محاولةٍ لتكوين قناعةٍ "أين تنتهي الانسانية وتبدأ السياسة، وأين تنتهي السياسة بديموغرافيتها ومذاهبها وتبدأ الإنسانية في ملف اختلطت فيه السياسة بالانسانية"، على حدّ تعبير داغر في مقدمتها. التي شددت فيها أيضاً على ضرورة أن يسأل كل لبناني نفسه قبل أن يكمل سماع أية خبرية عن مصدررها، "فعالمنا بأجمعه تتحكم به تلك الموجة الإلكترونية، ونحن نكمل في عملية موروثاتٍ، واذا اردتم مثلاً شاهدوا أول نتاج عربي لشبكة نتفلكس (جِن) وأقرؤوا ردة الفعل العربية، مع احترامنا لخصوصية كل بلدٍ وتقاليده"، وأضافت "أتعرفون ماذا نعني بدل مشاهدة أنفسنا عبر مرآة الواقع، نكسرها حتى لا نصدق ما نشاهده"، لافتةً إلى ان العمل ليس فيلماً وثائقياً عن الأردن إنما هو مسلسل مبني على قصةٍ خيالية.

الصحافي غسان سعود

ناقشت داغر في الفقرة الأولى قضية التشهير والتهويل الذي تعرض له المسلسل نفسه "جن" مع الصحافي غسان سعود الذي أكد أننا نعيش في عالم فيه ضخ للأكاذيب والافتراءات بشكل كبير، والبشاعة تكمن في حجم التفاعل الذي يواكب هذه الإشاعات وهذا هو الجهل بحدّ ذاته، مطالباً القضاء بحماية لبنان من الشائعات الإلكترونية التي تطال كل من يبادر لإصلاح هذا البلد. ووصف ما تعرّض له المسلسل الاول لنتفليكس مع شركة لبنانية بالجهل، "فلا يمكن تكفير مسلسل جِن لمجرّد أنه لم يكن على مزاج جزء من الشعب العربي المحافظ، ربما هذا المسلسل لا يشبه لحد كبير البيئات المحافظة لكن هذا لا يعني أنه لا يحصل في هذه المجتمعات نفسها، وما كان هناك من داعٍ لكل هذا التهويل والمبالغة التي وصلت حدّ هدر الدم، فهي مشاهد يومية قد تحصل في يومياتِ أي مجتمعٍ وأي بيئة عربية".

رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز

وفي الفقرة الثانية والثالثة اللتان خصِصتا لمناقشة حق الام اللبنانية بمنح الجنسية لاطفالها ومكتومي القيد، أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز أن الدستور اللبناني ينص على المساواة بين كل اللبنانيين واقتراح القانون الذي علمت عليه الهيئة انطلق من صميم هذا المبدأ. واستمر النقاش حوله لسبعة أشهر بين سيدات الهيئة التي تضم نساءً من جميع الطوائف والبيئات والمناطق اللبنانية، علماً أن القانون أخذ هواجس البعض بعين الاعتبار، وهو اقتراح لا يميّز بين أطفال المرأة اللبنانية كما يدّعي البعض، لأن الإشكالية حول الأطفال البالغين دونها وضع ضوابط معينة هي من مسؤولية مجلس النواب.



وطالبت عون بالتمييز بين التوطين وهو أمر مرفوض في لبنان بحسب الدستور، وبين نقل الأم الجنسية لأطفالها، فالزيجات الذكورية اللبنانية من لاجئات اجنبيات تساوي ثلاثة اضعاف الزيجات النسائية من رجال أجانب.



وعن تعارض قانون الهيئة مع قانون الوزير جبران باسيل أشارت عون إلى أن اقتراح الهيئة لا يتعارض مع مبادئ التيار الوطني الحر "والوزير باسيل فاجأنا ايجابيا بمشروع القانون الذي تقدّم به، ووضع ضوابط لهذا الحق، في الوقت الذي كان قانون الهيئة قيد النقاش، وهو ليس اقتراحاً شخصياً مني، بل هو اقتراح الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ولا داعي للمزايدة على انتمائي الوطني".



وشددت على ضرورة عدم تصوير المشكلة وكأنها حكر على الطوائف المسيحية في لبنان، فاللجوء إلى لبنان لو كان مسيحياً لكانت الهواجس مسلمة والعكس صحيح، ونحن أمام ازمة اجتماعية كبيرة وإن كانت المشكلة تكمن في التوازن السياسي فهناك حلول كثيرة يمكن اللجوء لاتخاذها لتفادي هذه المشكلة.



وفي مشكلة مكتومي القيد لفتت عون إلى أن هؤلاء لبنانيون، يرثون هذه المشكلة عن آبائهم وأجدادهم، بينما الدولة تتفرج على ازدياد أعدادهم، وهم في معظمهم أطفال لم يتسجلوا في المهلة المطلوبة وهي سنة، والحل لا يكون إلا بتعديل القوانين، وختمت بأنها ستناضل من أجل إزالة كل تمييز في القوانين ضد المرأة اللبنانية عملاً بالدستور اللبناني.

الأب كميل مبارك

وبدوره أكد عميد معهد الدكتوراه في جامعة الحكمة في بيروت الأب كميل مبارك على أن الوطن ليس نادياً، أي ليس كل من انتمى لهذا النادي يحق له التمتع بالجنسية، فالجنسية مرتبطة بعادات وتقاليد وتاريخ البلد، ومن يريد الإنتساب الى الوطن يعي أن هناك فرق بين الهوية والجنسية، والهوية لا تموت، ومحاولات قتل الهوية تكمن في التوطين والتجنيس والتهجير.



وشدد على أن القضية لا تُحل بالعواطف ويجب على الفلسطيني التعلق بجنسيته وبأرضه، فكل مشاريع التجنيس والتوطين تهدف لتخريب الكيان اللبناني الذي هو نقيض الكيان الصهيوني. مشيراً إلى أن الموضوع يُطرح بأسلوب خاطىء، كون هناك فرق بين العدالة الشخصية، اي للمرأة حق مثلها مثل الرجل، وعدالة المجتمع الوطني، واذا كانت العدالة الشخصية ستخرّب الوطن يجب التخلي عنها، لأن الوطن فوق كل اعتبار. و"سنستمر في معارضتنا لقانون اعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها المطروح بهذا الشكل، بكل ما أوتينا من قوة".

رئيس جمعية جنسيتي كرامتي مصطفى الشعار

أما رئيس جمعية جنسيتي كرامتي مصطفى الشعار، أكد أن الجنسية حق لكل مولود من رحم أم لبنانية، ودعا لمعالجة الضوابط اللازمة لتنظيم هذا الحق وتبديد الهواجس، بالمناقشة بين جميع الأطراف، لأنه ليس من العدل أن تبقى حقوق المرأة اللبنانية شماعة لأي مشكلة، معلناً استمرارهم كجمعية في هذه المواجهة حتى النهاية، معتبراً أن القانون الذي تطرحه لأول مرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بمثابة انتصار بحد ذاته.



رئيسة جمعية مارش ليا بارودي

وفي ملف مكتومي القيد أشارت رئيسة جمعية مارش ليا بارودي إلى أن مكتومي القيد وهم محرومون من حق الطبابة والعمل والتملّك، حتى ان حقهم في التعلّم دونه تحديات كبيرة بسبب التضييق عليهم في المدارس، علماً أن عدد مكتومي القيد الذين هم من اصل لبناني يُقدر بـ 30 ألف شخصاً.



وكشفت بارودي عن أنه يتم العمل على مشروع متكامل لحل مشكلة مكتومي القيد، وفي مقدمة المشاكل تمديد المهلة القانونية للتسجيل، وتسهيل إثبات النسب، لأن الأخيرة دونها تكاليف مرتفعة من بدل أتعاب للمحامي وفحوص الحمض النووي بالإضافة لبطء المسار القضائي. مؤكدةً على أن مشكلتنا الاساسية في لبنان هي في الطائفية، ولذلك لا حلّ إلا بالبحث على ما يجمعنا وليس على ما يفرقنا.

وتخللت الحلقة مداخلات من الجمهور الذي نقل معاناته مع هذه الملفات الانسانية الشائكة مباشرةً على الهواء، مع مداخلات لممثلي الاحزاب الذين ابدوا بدورهم رأيهم بحق الحصول على الجنسية انطلاقاً من مبادئ كل فريق سياسي ينتمون له.