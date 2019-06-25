وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية تتحرّك لحماية التصدير الزراعي

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية ورشة عمل تحت عنوان "التصدير الزراعي – تحديات وحلول" في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، الاربعاء 19/6/2019 ، دعت إليها جميع الأطراف المعنية بالتصدير الزراعي، وصدر عن المجتمعين ورقة عمل مشتركة شددت على نقاط اساسية تتضمن اعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومردودها على الواقع الزراعي اللبناني واقتراح التعديلات المناسبة. فضلا عن العمل مع عدد من الدول العربية على ازالة الرسوم المستحدثة والعراقيل المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية ومعالجة مشاكل الحدود.

المشاركون وضعوا استراتيجية حديثة لتنمية القطاع الزراعي من خلال:

▪ بنية تحتية مؤسساتية

▪ العمل على توفيرالحماية الاجتماعية

▪ تفعيل وتعزيز عمل ودور التعاونيات

▪ العمل على حماية الانتاج الوطني ومنع الاغراق

▪ توفير الحلول المناسبة لمواجهة الكوارث الطبيعية

▪ تطوير الزراعات العضوية والزراعات البديلة والزراعات التحويلية

▪ وضع استراتيجية موحدة لتنظيم توضيب الخضار والفاكهة والعمل على العلامة التجارية

▪ تطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية

▪ خلق برامج متعلقة بالارشاد والتوجيه الزراعي عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة

▪ اعتماد اللامركزية لمختبرات البحوث

▪ تطوير وتحديث برامج لانتاج البذور

▪ التعاون مع الدول المانحة وتوجيه الدعم المادي نحو تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة

وبحث المجتمعون في التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لياصر الى:

▪ زيادة حجم وتخصيص المناطق الزراعية من خلال اعتماد ثلاث عوامل تقوم على الارض، المال والعمل

▪ تشجيع وتطوير الاستثمار الزراعي من خلال التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص

▪ التعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لدرس الاعفاءات من الضرائب المالية للقطاع الزراعي وتوجيهها

▪ درس الية وسياسة الدعم المالي للمزارعين والمصدرين ووضع استراتيجيات مستدامة

كما وضع المجتمعون آلية شأنها تطوير استراتيجية وطنية لتسويق الصادرات الزراعية عن طريق:

▪ مسح كامل للموارد والمنتوجات والصادرات والمستوردات والمدخلات الزراعية على اختلافها

▪ جمع الاحصاءات اللازمة حول الإنتاج الحالي

▪ وضع التوقعات العائدة لتطوره في بما فيها التوقعات المناخية

▪ وضع استراتيجية تصدير مستدامة بديلة عن المعابر البرية في حال تسكيرها.

▪ درس أوضاع الإنتاج والأسواق الزراعية في الخارج.

▪ وضع استراتيجية تفاوض مبنية على خلق الحاجة وعرض سلع تنافسية

▪ وضع برامج تسويق عبر دعوة المستوردين لزيارة الاراضي الزراعية (تعرف على المنتج والصناعات

الغذائية)

▪ وضع استراتيجية عملية لاشراك المغترب اللبناني في تطوير العلامات التجارية والتسويق والتوزيع.

▪ التعاون مع الجسم الدبلوماسي في الخارج عبر وزارة الخارجية والمغتربين للترويج وتسويق المنتج اللبناني في العالم

هذه النقاط هي خلاصة نقاش وجهد شارك فيه ضمن ورشة العمل، ممثل عن وزير الزراعة المهندس مجد ابو زيد، وإدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار (ايدال) وعلى رأسها المهندس نبيل عيتاني، وغرف التجارة والصناعة في لبنان وممثلون عن التعاونيات والنقابات الزراعية والمصدرين، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.