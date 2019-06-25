living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية تتحرّك لحماية التصدير الزراعي

25
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التجارة الخارجية ورشة عمل تحت عنوان "التصدير الزراعي – تحديات وحلول" في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت، الاربعاء 19/6/2019 ، دعت إليها جميع الأطراف المعنية بالتصدير الزراعي، وصدر عن المجتمعين ورقة عمل مشتركة شددت على نقاط اساسية تتضمن اعادة تقييم الاتفاقيات الدولية ومردودها على الواقع الزراعي اللبناني واقتراح التعديلات المناسبة. فضلا عن العمل مع عدد من الدول العربية على ازالة الرسوم المستحدثة والعراقيل المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية اللبنانية ومعالجة مشاكل الحدود.
 
المشاركون وضعوا استراتيجية حديثة لتنمية القطاع الزراعي من خلال:
 
▪ بنية تحتية مؤسساتية
 
▪ العمل على توفيرالحماية الاجتماعية
 
▪ تفعيل وتعزيز عمل ودور التعاونيات
 
▪ العمل على حماية الانتاج الوطني ومنع الاغراق
 
▪ توفير الحلول المناسبة لمواجهة الكوارث الطبيعية
 
▪ تطوير الزراعات العضوية والزراعات البديلة والزراعات التحويلية
 
▪ وضع استراتيجية موحدة لتنظيم توضيب الخضار والفاكهة والعمل على العلامة التجارية
 
▪ تطوير نظام تتبع المنتجات الزراعية
 
▪ خلق برامج متعلقة بالارشاد والتوجيه الزراعي عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة
 
▪ اعتماد اللامركزية لمختبرات البحوث
 
▪ تطوير وتحديث برامج لانتاج البذور
 
▪ التعاون مع الدول المانحة وتوجيه الدعم المادي نحو تطوير وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة
 
وبحث المجتمعون في التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لياصر الى:
 
▪ زيادة حجم وتخصيص المناطق الزراعية من خلال اعتماد ثلاث عوامل تقوم على الارض، المال والعمل
 
▪ تشجيع وتطوير الاستثمار الزراعي من خلال التعاون بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص
 
▪ التعاون مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لدرس الاعفاءات من الضرائب المالية للقطاع الزراعي وتوجيهها
 
▪ درس الية وسياسة الدعم المالي للمزارعين والمصدرين ووضع استراتيجيات مستدامة
 
كما وضع المجتمعون آلية شأنها تطوير استراتيجية وطنية لتسويق الصادرات الزراعية عن طريق:
 
▪ مسح كامل للموارد والمنتوجات والصادرات والمستوردات والمدخلات الزراعية على اختلافها
 
▪ جمع الاحصاءات اللازمة حول الإنتاج الحالي
 
▪ وضع التوقعات العائدة لتطوره في بما فيها التوقعات المناخية
 
▪ وضع استراتيجية تصدير مستدامة بديلة عن المعابر البرية في حال تسكيرها.
 
▪ درس أوضاع الإنتاج والأسواق الزراعية في الخارج.
 
 
▪ وضع استراتيجية تفاوض مبنية على خلق الحاجة وعرض سلع تنافسية
 
▪ وضع برامج تسويق عبر دعوة المستوردين لزيارة الاراضي الزراعية (تعرف على المنتج والصناعات
 الغذائية)
 
▪ وضع استراتيجية عملية لاشراك المغترب اللبناني في تطوير العلامات التجارية والتسويق والتوزيع.
 
▪ التعاون مع الجسم الدبلوماسي في الخارج عبر وزارة الخارجية والمغتربين للترويج وتسويق المنتج اللبناني في العالم
 
هذه النقاط هي خلاصة نقاش وجهد شارك فيه ضمن ورشة العمل، ممثل عن وزير الزراعة المهندس مجد ابو زيد، وإدارة المؤسسة الوطنية للاستثمار (ايدال) وعلى رأسها المهندس نبيل عيتاني، وغرف التجارة والصناعة في لبنان وممثلون عن التعاونيات والنقابات الزراعية والمصدرين، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout