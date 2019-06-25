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رئيس الجمهورية بحث مع السفير الايطالي ما تحقق من قرارات مؤتمر " روما 2" وعرض مع جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية أوضاعها الحالية وسبل تحسينها

25
JUNE
2019
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لقاءات ديبلوماسية وتربوية في قصر بعبدا
 
 
شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات ديبلوماسية وتربوية تناولت مواضيع الساعة، فيما تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عمل لجنة المال والموازنة النيابية، والتحضيرات الجارية لعقد جلسة لمجلس النواب.
السفير الايطالي
ديبلوماسيا، استقبل الرئيس عون السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية- الايطالية وسبل تطويرها، كما تركز البحث على متابعة القرارات والتوصيات التي صدرت عن مؤتمر "روما 2" الذي استضافته العاصمة الايطالية العام الماضي والذي خصص للبحث في دعم الجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية.
وسلم السفير الايطالي الرئيس عون نسخة عن خريطة تظهر اعماق البحر وتضاريسه للشاطىء الممتد من مدخل بيروت حتى طبرجا، والتي اعدت بالتعاون بين سلاح البحرية في الجيشين اللبناني والايطالي في اطار التعاون القائم بينهما والذي يشمل ايضا تنظيم دورات تدريبية.
رئيس المجلس الدستوري
واستقبل الرئيس عون رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، وتسلم منه الجزء الثالث من مجموعة قرارات المجلس الدستوري 2015-2019. 
وفد  جمعية  اصدقاء الجامعة اللبنانية
واستقبل الرئيس عون وفدا من "جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية" ضم رئيس جمعية "لابورا" الاب طوني خضرة ونائب رئيس الجمعية السيد جورج طنوس، ورئيس جمعية اصدقاء الجامعة اللبنانية الدكتور انطوان صياح ونائب رئيس الجمعية الدكتور انطونيو خوري والبروفسور منير ضوميط، واطلع منهم على اوضاع الجامعة اللبنانية والسبل الآيلة الى تحسين مجمعاتها وفروعها.
وبعد الاجتماع اصدرت الجمعية بيانا اشارت فيه الى ضرورة  العمل " لانقاذ الجامعة مما تعاني منه في الوقت الحاضر" واثار الوفد موضوع الدعاوى التي اقامها رئيس الجامعة على اساتذة ونقابيين واعلاميين ورجال دين من الجمعية والجامعة ومن المؤسسات الاعلامية، مطالبا "بمنع التحامل عليهم ورد الكيدية عنهم".
واضاف البيان "صارحنا فخامة الرئيس بحقيقة الوضع الصعب الذي تعيشه الجامعة اذ لم تعد كما نتمناها وكما عشناها وكما يتمناها فخامته، جامعة لكل اللبنانيين من كل الفئات والمناطق والطوائف. وركزنا على الحاجة الماسة، اليوم قبل الغد، لوقف الانهيار في الجامعة عبر اجراء تغييرات بنيوية اساسية في هيكلية تطبيق اللامركزية الموسعة وتأمين الانصهار الوطني وتحقيق الانماء المتوازن في كل المحافظات".
وبعدما طالب الوفد بتعيين ادارة جديدة للجامعة خلص البيان الى القول: " الجامعة اللبنانية للجميع فلنعمل جميعاً لتحقيق هذا الهدف خدمة لكل اللبنانيين".
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