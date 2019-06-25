ارهابيين بقبضة أمن الدولة

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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي:

نتيجة التحريات والمتابعة الأمنية للأفعال التي تمس أمن الدولة الداخلي وخاصة الأعمال الإرهابية، قامت المديرية العامة لأمن الدولة، بناءً لإشارة القضاء المختص، بعمليات مداهمة لعدة أماكن أسفرت عن توقيف عدد من المشتبَه بهم بجرائم تتعلّق بالإنتماء إلى مجموعات إرهابية والقيام بأعمال لوجستية لصالحها، وحيازة أسلحة حربية والإتجار بها، وقد أودع الموقوفون القضاء العسكري.

وتؤكّد المديرية العامة لأمن الدولة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المجموعات الإرهابية والعصابات التخريبية وكل من يشكّل خطراً على أمن الدولة.