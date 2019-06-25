مؤسسة فريد بستاني تطلق فيلم "كنوز الشوف"

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أطلقت مؤسسة فريد البستاني فيلم "TREASURES OF CHOUF- كنوز الشوف" في قاعة "السيدة ليلى الصلح حمادة" في وزارة السياحة، برعاية وزير السياحة أواديس كيدانيان، وحضور وزيري البيئة فادي جريصاتي والثقافة الدكتور محمد داود داود.



وشدد كيدانيان على أن "إطلاق الفيلم من قاعة ليلى الصلح حمادة هو حدث كبير ومميز ونحن نفتش عن الكنز نرى أن لبنان يشكل الكنز الحقيقي".



وحيا "عمل النائب البستاتي المبدع في السياحة كما في التشريع".



من جهته، اثنى وزير الثقافة محمد داوود على "هذا الفيلم الذي يدل على المنحى الثقافي التي تقوم فيه مؤسسة فريد البستاني، فبعد العمل الرائع الذي قامت به المؤسسة بإحياء المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني ها هي اليوم تنفذ عملا ثقافيا يستحق منا كل التقدير".



وشدد وزير البيئة فادي جريصاتي على "اننا في حالة طوارىء بيئية وأشد على يد نائب الشوف البروفسور فريد البستاني على هذا العمل الرائع الذي بستحق كل التقدير".



من جهته، أشار النائب فريد البستاني الى أن " أيمانا منها بضرورة إطلاق الحركة السياحية في منطقة الشوف والجبل، لا سيما ونحن على أبواب موسم سياحي واعد، قامت مؤسسة فريد البستاني بإنتاج فيلم قصير بإخراج وتصوير على مستوى عالمي امتزجت فيه الحركة مع القصة وعامل التشويق لإبراز كنوز الشوف".



وشدد على أن "الشوف أرض التاريخ والثقافة والعمران والحضارة، موئل الأمراء والشعراء والأدباء والسياسيين الكبار يعبق بعظمة التاريخ وبعطر التعايش والعيش الواحد بين مختلف أبنائه، يشكل أنموذجا قل نظيره لا في لبنان وحسب بل وفي كل دنيا الشرق".