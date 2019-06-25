لبنان دخل ذروة الحرّ: الحرارة الى 39..!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان لبنان دخل ذروة الحر الذي غطى الدول العربية، ومن المنتظر ان ترتفع درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بشكل قياسي لتصل في البقاع الى 38/39 درجة وعلى الساحل بين 34/35 درجة مع نسبة رطوبة عالية.

وتبدأ الموجة الحارة بالانحسار عن الساحل يوم الخميس بينما يبقى تأثيرها قائماً في البقاع وسوريا والأردن حتى يوم الأحد.

وفيما تعاني مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من الحر الشديد، تنتظر المناطق الشمالية، اي تركيا وحوض البحر الأسود وموسكو عبور منخفضات جوية عالية الفعالية سوف تصطدم بالرياح الساخنة، الأمر الذي سيسبّب الكثير من الهطولات لتتحول الى طوفانية بخاصة في جورجيا وموسكو، ويُتوقع ان تتشكل السيول والفيضانات مصحوبة بحجارة البرد.

تجدر الاشارة ايضاً الى انّ الأعاصير القمعية المدمرة TORNADOS، تهدد 5 ولايات اميركية في الأيام القليلة المقبلة بسبب المنخفضات التي ستغطي وسط القارة الشمالية وشرقها.

طقس لبنان ليوم الأربعاء، مشمس وحار، جاف بقاعاً ورطب ساحلاً

الحرارة على الساحل: 34/25

في طرابلس: 36/26

على الجبال 1200 متر: 31 درجة تنخفض ليلاً الى 19 درجة

في البقاع: 38/39 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: بين 40 و 80%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة

الضغط الجوي: 1008hpa