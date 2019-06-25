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لا شيء اسمه كسر عظم... النائب إدكار طرابلسي عن إضراب الجامعة: الأب يضحي لإبنه لا بإبنه

25
JUNE
2019
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أعلن النائب الدكتور ادغار طرابلسي أن "جيشنا عظيم وهو كريم بتضحياته للوطن كما هو كريم بتقديم المال"، مشيراً الى "ان وزارة الدفاع خفضت الصرف ببعض الاعمال التي خطّط الجيش بإقامتها، مثل صيانة مبان وثكنات، كما تمّ تأجيل بعض التدريبات وشراء بعض التجهيزات التي لا تؤثر على جهوزية الجيش ومعنوياته، وهذه التخفيضات بموازنة الجيش، لا تأتي في كل الاحوال على حساب العسكريين".
 
وأكّد طرابلسي ان "رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بحنكته المعهودة، اعتمد اسلوب ان كل اقتراح من النواب بتعديلات في بنود الموازنة، يوضع جانباً حتى ايجاد الايرادات البديلة له قبل الغائه او تعديله".
 
وعن إضراب الجامعة اللبنانية قال طرابلسي "الجامعة اللبنانية فيها 80 ألف طالب وسبعة آلاف استاذ واداري، ولكن الأب يضحي لابنه ولا يضحي بابنه، وعلى الاساتذة النظر الى الطلاب كأبنائهم" معتبرا في الوقت نفسه ان "توقيت الاضراب خاطئ، ونحن في الوقت عينه الى جانب الاساتذة للحصول على الحقوق ولكن على الا يأتي ذلك على حساب الطلاب ويضرب مستقبلهم، في حين ان الثقة بالجامعة إذا ضربت، لا يمكن ان تعوّض، فمن سيثق في العام المقبل بأداء الاساتذة لإرسال اولاده الى الجامعة الوطنية؟".
 
وشدّد طرابلسي على "ان الاساتذة لا يعرفون ما يريدون، يقبلون بحل ثم يبتعدون عنه، ولاحقا يطالبون بأربعة مطالب لترتفع الى 15 مطلباً ثم تعود وتنخفض الى سبعة" مذكرا الاساتذة "ان التيار الوطني الحر عمل لتثبيت الاساتذة في عهد وزير التربية الياس بو صعب، فعليهم الا ينسوا ذلك ولا شيء اسمه كسر عضم، ولو كانوا يدرّسون في الجامعات الخاصة هل كان بإمكانهم تعطيل الدراسة لخمسين يوماً كما فعلوا بالجامعة اللبنانية؟"
 
ولفت طرابلسي الى "ان الموازنة اليوم انتهت وبعد شهرين سنبدأ بموازنة جديدة للعام 2020، ويمكنهم متابعة نضالهم لاحقا بطرق سلمية ومن دون ان يسقط ضحايا من الطلاب".
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