قيادة الجيش تنفي!

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نفت قيادة الجيش المقال الذي نشرته "الأخبار" في 21/6/2019 تحت عنوان "الجيش يبني برج مراقبة في الناقورة... رغم الإعتراض الفرنسي"، والذي تضمن معلومات زعم أنها نقلاً عن مصدر عسكري، تفيد بوقوع جدال بين أحد ضباط الجيش اللبناني وعناصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عند رأس الناقورة لدى بدء الجيش بشق طريق عسكري في المكان، وأوردت اسم الضابط المذكور.



واكدت قيادة الجيش بحسب ما نقلت "الاخبار" أنه في إطار التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، تم إطلاعها على الأعمال التي سيقوم بها الجيش ولم يقع أي جدال في هذا الشأن، لافتة الى ان موقف الجيش واضح لجهة التعاون والتنسيق الكاملين مع اليونيفيل، ولن يسمح بأي محاولات للتشويش على هذه العلاقة.