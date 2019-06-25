أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25-06-2019

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البناء



قالت مصادر إعلامية في طهران إنّ تبادل التهاني كان الطريقة التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً على ما وصفه الرئيس الأميركي بالعقوبات المشدّدة على إيران، والتي تبيّن أنها عقوبات على عدد من الشخصيات القيادية في إيران، فالذين لم ترد أسماؤهم في العقوبات كانوا حزانى لكونهم لم يتسبّبوا بإزعاج إدارة ترامب ما يكفي لضمّهم إلى لائحة العقوبات، والذين وردت أسماؤهم كان مناصروهم وأقاربهم يوزعون الحلوى ويتبادلون التهاني لنجاحهم في إغضاب أميركا ورئيسها.

الجمهورية



لاحظت أوساط سياسية أن بعض المخصصات لمدراء عامين في الدولة تفوق الخيال ويستغرب البعض من أين يأتي الهدر؟



ما زالت قنوات التواصل مقطوعة بين حزب بارز وقطب سياسي نهائيا لإنعدام الثقة بين الجانبين وإتهام أحدهما الآخر بالرهان على متغيّرات إقليمية.

اللواء



همس

يؤثر مرجع كبير الابتعاد عن «اليوميات الصغيرة»، ويخلد إلى الراحة بين وقت وآخر.

غمز

يحرص حزب بارز على النأي بنفسه عن أية سجالات، بانتظار معرفة مسارات الملفات الملحة لبنانياً واقليمياً.

لغز

فوجئ مواطنون بأن المؤسسات المعنية بزيادات الموازنة على المعاملات بدأت بتحصيل المبالغ، وفقاً على الخدمات، قبل صدور قانون الموازنة؟!