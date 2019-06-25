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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25-06-2019

25
JUNE
2019
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الأخبار
الدائمة فلسطين
‫الفساد القضائي: المحامية «الخارقة»
‫قضية «اللبنانية» إلى الحل؟
‫خيارات ترامب تتمخّض: عقوبات على خامنئي!
البناء
ترامب يمهّد لسحب قواته من الخليج... وعقوباته المشدّدة على إيران إغلاق حسابات غير موجودة
مؤتمر المنامة اليوم: لبنان والعراق وفلسطين وسورية تقود لائحة الشرف العربي
الحص: فلسطين ليست للبيع «القومي»: الوحدة الفلسطينية حجر الأساس والمقاومة خيار وحيد

الجمهورية
الخطران الداهمان: التوطين والإقتصاد
عقوبات أميركية على خامنئي
لبنان سيمشي بـ«صفقة القرن«
»رسم تشبيهي« لشبح الانهيار: هذه شروط النجاة
هوك لإيران: المفاوضات أو الإنهيار الإقتصادي

اللواء
توافق على المجلس الدستوري غداً.. والمناوشات تنتقل إلى محور باسيل - جعجع!
تعليق إضراب الجامعة الجُمعة .. ومجلس الوزراء بعد عودة الحريري

الديار
السفارة الاميركية «تغري» بيروت : المليارات الـ6 «دفعة اولى»!
بري يشعر «بالقرف»... وجنبلاط يتحدى : ما يجربونا بالتعيينات
تصعيد جعجع يهدد زيارته الى بعبدا..ولا «تفاهم» حول النزوح ؟

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