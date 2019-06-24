اجتماع تنسيقي في مكتب صحناوي لحل مشكلة روائح النفايات

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عقد النائب نقولا صحناوي اجتماعاً تنسيقياً في مكتبه في الاشرفية لمناقشة مشكلة روائح النفايات في بيروت، بحضور وزيري الطاقة ندى البستاني والبيئة فادي جريصاتي ، النائب هاغوب ترزيان بالاضافة الى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والدكتور ابراهيم شحرور والمهندس يونس الحاج من مجلس الانماء والاعمار.



وبعد الاجتماع تحدث النائب صحناوي موضحاً أنه دعا للاجتماع لمناقشة الحلول الممكنة لمشكلة روائح النفايات وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة في هذا الاطار وذلك بعد اطلاع الحضورعلى بحث اعده مجلس الانماء والاعمار لمكامن الروائح في جبل لبنان وبيروت.



صحناوي لفت الى أن الموضوع متشعب ومصادر الروائح مختلفة والصلاحيات تتوزع بين عدة جهات مشيراً الى أن الارادة موجودة لدى وزارتي الطاقة والبيئة لحل هذه المشكلة كذلك لدى بلدية بيروت والمحافظ ومجلس الانماء والاعمار موضحاً أن هذا الاجتماع سمح بتوزيع المهام بين كل الجهات المعنية، وشرح ان الحلول المطروحة هي على المدى المتوسط والطويل مضيفاً أنه يجري التفتيش عن الحل الاستباقي الانسب بانتظار الحل الجذري لان المواطن الذي يعيش في العاصمة التي تستقبل السواح ايضا من حقه العيش من دون روائح.

وعدد صحناوي مصادر الروائح ومنها الدباغات وبقايا المواشي ومصب المجارير والتعديات على الانهر والمسالخ ومعمل النفايات والمطامر ورأى ان العمل على الارض يجب تنسيقه بين الوزرات المعنية وبلدية بيروت ومجلس الانماء والاعمار والمحافظ والنواب.



صحناوي أكد أنه لن يكون هناك تضارب في الصلاحيات لان الاجتماع عقد في اطار ايجاد الحلول للروائح وأضاف ان كل طرف سيقوم بواجبه للتخفيف من حدة الروائح من خلال تحديد آلية تنسيق مشتركة بين الجميع