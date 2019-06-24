اختتام المرحلة الاولى من مهرجانات ضبيه الدولية "تذوق الموسيقى".. كورين الاشقر: المرحلة الثانية في ١٣ تموز على مارينا ضبيه

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اختتمت ليل امس المرحلة الاولى من مهرجانات ضبيه والتي اقيمت على مدى يومين تحت عنوان " تذوق الموسيقى " ، بسهرة حاشدة شاركت فيها خمس فرق موسيقية لبنانية قدمت برامج الهبت الحضور الذي تجاوز عدده في الليلة الثانية ٣الاف شخص تفاعلوا مع الاغاني والمعزوفات التي قدمت . وقد اختتم الحفل مع الفنان انس صباح فخري وفرقته في منوعات شرقية استحضرت التراث الفني القديم موزعا بحداثة لافتة.



واعربت رئيسة لجنة مهرجانات ضبيه الدولية الانسة كورين قبلان الاشقر عن شكرها لدعم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للنشاطات الثقافية والفنية التي تقوم بها اللجنة وايفاده وزير السياحة افاديس كيدانيان لتمثيله في الحفل الافتتاحي اضافة الى رعاية وزارة السياحة لمثل هذه النشاطات .

واشارت الى ان المرحلة الثانية من مهرجانات ضبيه الدولية ستقام في ١٣ تموز المقبل على واتر فرونت -المارينا ضبيه بمشاركة فرق موسيقية عالمية.